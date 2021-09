Vijol'čna kri desetič!

Mojca Pepelnik ni le organizatorka akcije, ampak tudi sama daje vijol'čno kri. FOTO: Osebni Arhiv

Tudi letos bodo krvodajalci prejeli unikatno darilo.

Danes in jutri bo v štajerski prestolnici znova potekala krvodajalska akcija Vijol'čna kri za vse ljudi, ki vsako leto združi raznolike navijače Nogometnega kluba Maribor. Letos že desetič: NK Maribor je najprej leta 2011 s podjetjem Aritmija razdelil 10.000 krvnih vrečk, napolnjenih s tekočino vijolične barve, po mariborskih ulicah, akcijo pa so zaključili s krvodajalstvom na stadionu Ljudski vrt.»Leta 2013 sem vprašala, ali lahko nadaljujemo, in pri klubu so bili pripravljeni,« pojasnjuje, ki je zdaj organizatorka Vijol'čne krvi za vse ljudi. V vseh letih je več kot 1500 ljudi darovalo kri, samo lani je 241 krvodajalcev skupaj dalo več kot 108 litrov te življenjsko pomembne tekočine.Rdeči križ Maribor, ki sodeluje pri akciji, opozarja, da število krvodajalcev iz leta v leto upada; razmere so se še poslabšale med zaprtjem države, ko je odpadlo tudi novačenje po šolah in drugih ustanovah. Tudi Vijol'čna kri za vse ljudi se ni mogla izogniti prilagoditvam, zato je potrebna telefonska najava na 02 321 22 71 in 041 320 796.Kot vsako leto se veselijo navijačic in navijačev mariborskega kluba, ki niso srčni zgolj v podpori svojim nogometnim ljubljencem, ampak tudi v pomoči neznanim ljudem: »Res sem zelo ponosna, da imamo take krvodajalce, da ima NK Maribor tako akcijo, da smo skupaj že toliko dobrega naredili ter pripeljali ogromno novih krvodajalcev,« pravi Pepelnikova. Tudi letos bodo vsi prejeli unikatno darilo. Praktični izdelki v klubskih barvah vedno ogrejejo vijolična srca in so dragocen spomin za udeležence, ki so na stadionu dali svojo kri za sveti klub.