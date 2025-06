Cessna 206, ki jo Letalski center Maribor uporablja kot zrakoplov za obrambo pred točo, je v torek nad vzhodnim Goričkim letela med 11.15 in 13. uro. Prognostiki agencije za okolje so dan prej za Prekmurje izdali (le) rumeno opozorilo. Težišče supercelične nevihte je bilo severno od tega dela Goričkega, torej v Avstriji in na Madžarskem. Posamezni izračuni so sicer nakazovali, da bi lahko nevihta oplazila Slovenijo. To se je naposled zgodilo – toča, ki je padala na suho brez dežja, ponekod premera celo sedem centimetrov in več, je tisto popoldne v več valovih tolkla po najbolj vzhodnih gorički...