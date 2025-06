Vidni član NSi o 'lulanju' na avtocesti: »A mu rečete, kar v hlače se daj, pamž?«

Zavod Reševalni pas je minuli konec tedna opozoril na nevarna početja nekaterih voznikov in potnikov, ki so obtičali na nekaj časa zaprti štajerski avtocesti. »Norosti, ki jim ni videti konca,« so zapisali v svoji objavi.

Opaziti je bilo namreč sprehajanje ljudi po odstavnem pasu, vožnjo s skirojem po odstavnem pasu in celo plezanje na ograjo.

Članu izvršilnega odbora NSi Janezu Pogorelcu vseeno ni šlo povsem v račun, zakaj so takšna ravnanja voznikov in potnikov v vozilu sporna – sploh po večurnem čakanju v koloni. »In kaj vi naredite, če po urah čakanja otroka 'lulat'? A mi rečete, kar v hlače se daj, pamž?« je na omrežju X vprašal predstavnike Reševalnega pasu.

»Varno iz vozila, z odsevnikom, čez ograjo (ne na viaduktu), se polulate in nazaj v vozilo. In nihče ne bo delal težav zaradi tega. V navodilih za uporabo otroka, pa ZAGOTOVO ne piše, da ga sprehodite po odstavnem pasu in da je varovalna ograja na viaduktu nadomestilo gugalnice,« so mu odgovorili.