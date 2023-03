VIDEO: Najmlajša slovenska oljkarka: Narava je povezala mojo družino

Z oljkarstvom so se sprva ljubiteljsko ukvarjali njeni starši, ki so Martini privzgojili ljubezen in globoko spoštovanje do narave. To filozofijo je ohranila, ko je pred tremi leti prevzela vodenje ekološke kmetije Olea D'Istria in še razširila dober glas o njihovih pridelkih (med njimi je kar devet vrst oljčnih olj in sedem različnih aromatiziranih oljčnih olj, namizne in pečene oljke, zeliščne soli, fige v oljčnem olju in še marsikaj), da zdaj v Izolo, kjer imajo nasade starih avtohtonih istrskih sort oljk in butično trgovino, ponje prihajajo tudi tujci. In to še ni vse, naša najmlajša poklicna oljkarka je konec preteklega leta v Bruslju tudi predstavljala Slovenijo na Evropskem kongresu mladih kmetov.

