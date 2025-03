»Vi ste vsi skregani med sabo«: publicist zabrusil poslanki in nasmejal Logarja

Banka Slovenije je še vedno brez guvernerja oziroma guvernerke, se pa zadnji teden bolj kot o novih menih, govori o sporu, ki ga je izbira guvernerja povzročila med predsednico države Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom. Vladna koalicija je za guvernerko namreč predlagala Sašo Jazbec, predsednica pa se z izbiro ne strinja. Golob je njeno odločitev prejšnji teden označil za »neodgovorno in nedržavotvorno«, s čimer je Pirc Musarjevo, kot je dejala, razočaral, tudi na osebni ravni.

Predsednica je tista, ki s svojo trmo povzroča nekaj, kar lahko preraste v manjšo politično krizo.

Spor med dvema najpomembnejšima osebama v državi, ki poteka pred očmi javnosti, je za RTV Slovenija komentiral tudi novinar in publicist Dejan Steinbuch, ki sicer meni, da to, kar počneta s predsednico, bolj škodi premierju Golobu, a dodal, da tudi predsednica v tej igri moči ni povsem nedolžna. »Predsednica je tista, ki s svojo trmo povzroča nekaj, kar lahko preraste v manjšo politično krizo,« pravi Steinbuch, ki meni, da postaja očitno, da Pirc Musarjeva »ni politik«. »Če bi bila politik, bi že med posveti ugotovila, kateri kandidat oziroma potencialni kandidat uživa podporo večine, kateri je lahko izvoljen, in kateri ne,« je še dodal publicist.

Predlog je »nehigieničen«

Ko je nato koaliciji v bran poskušala stopiti poslanka iz vrst Zelenih Slovenije Mojca Šetinc Pašek, češ da mora biti tudi predsednik vlade »moder in politik«, zato se mora koalicija pogovoriti in najti najbolj kompetentno osebo za tako odgovoren položaj, kot je guverner Banke Slovenije, pa ji je Steinbuch zabrusil: »Vi ste vsi skregani med sabo, to je problem.«

Z opazko pa je privabil nasmeh na obraz ustanovitelja stranke Demokrati Anžeta Logarja, ki je sicer prepričan, da je »nehigienično«, da je aktualna državna sekretarka predlog vlade za guvernersko mesto. »Če jo lahko minister za finance izgubi na ta način, potem je očitno ne potrebuje tako zelo. Če jo pa potrebuje, je pa ne more dati na razpolago za guvernerko,« meni Logar.