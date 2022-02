Vezilja plete vez med Slovenci in Madžari

V Gledališki in koncertni dvorani Lendava je potekala slavnostna prireditev ob dnevu madžarske kulture, na kateri so bila podeljena najvišja priznanja s področja narodnostne kulture za leto 2022. Nagrado s področja kulture je prejela tudi Marija Herženjak, vsestranska kulturna delavka in ustvarjalka ter povezovalka kulturne vezi med prekmurskimi Madžari in kulturnimi delavci, društvi in ustanovami na Madžarskem.

Že deset let je predsednica Kulturnega društva Jozsef Attila Kapca. Trideset let deluje v narodnostno mešani vasi, kjer v slogi, spoštovanju in sožitju živijo pripadniki madžarske narodnosti in Slovenci. Je vezilja, ljudska pevka in odlična organizatorka vaške kulturne dejavnosti. Je prejemnica številnih nagrad in priznanj na Madžarskem s področja kulture. Nagrajenka je povedala, da ji nagrada veliko pomeni, hkrati pa je obveza, da bo še naprej z velikim žarom in zanosom negovala in ohranjala madžarsko kulturo v vasi Kapca in širše.

Je vezilja, ljudska pevka in organizatorka kulturnih dogodkov. FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Lajos Bence, pisatelj in pesnik, prejemnik madžarskega literarnega priznanja József Attila in spominskega meča Bálinta Balassija za leto 2022. Slovesni podelitvi priznanj je sledil koncert glasbene skupine Folkfonics.