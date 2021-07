Veto in rdeča luč še enemu zakonu

Državni svetniki so danes na izredni seji izglasovali odložilni veto tudi na novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Predlog je vložila komisija DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je med drugim izpostavila nesorazmernosti in nejasne opredelitve, ki jih po njihovi oceni vsebuje novela.



Novela po mnenju komisije pomeni nesorazmerno, kar šestodstotno prikrito obdavčitev slovenskih izdajateljev in ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev. To jih postavlja v podrejen položaj v primerjavi s tujimi ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev, ki na slovenskem trgu le pridobivajo prihodke, medtem ko v avdiovizualno produkcijo ne vlagajo, so zapisali.

Novela prav tako nedosledno oz. nejasno opredeljuje prispevek za razvoj evropskih avdiovizualnih del, pomanjkljiva pa je tudi pri opredelitvi Sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo.



Poslanci bodo morali o noveli zakona odločati znova, za potrditev pa bo potrebnih najmanj 46 glasov. S prav toliko glasovi je DZ sicer novelo sprejel minuli teden.

