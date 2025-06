Veterani so se poklonili prvi civilni žrtvi vojne za Slovenijo

Vsako leto ob obletnici osamosvojitve Slovenije se ob spominski plošči poklonijo Janezu Svetini. V Gornji Radgoni so svečke prižgali tudi tokrat. To storijo vselej 28. junija.

Pod sloganom Naj ne bo nikoli pozabljeno so svečki prižgali predstavniki veteranskih organizacij Dušan Zagorc, Niko Brus, Stanko Sakovič, Milan Kuzmič in Dani Mauko in tudi na tak način zaznamovali 34. obletnico smrti pisatelja, psihologa, fotografa in svetovnega popotnika Janeza Svetine, po rodu z Bleda, sicer pa prve civilne žrtve vojne za Slovenijo v Pomurju.

Janez Svetina Foto: osebni arhiv

Spomnimo: dan pred prihodom pripadnikov JLA v Gornjo Radgono, bilo je 27. junija 1991, je Svetina predaval učiteljem osnovnih šol z območja takratne enotne občine Gornja Radgona. Zatem je prespal v mestu ob reki Muri, kamor pa so že naslednji dan vdrli tankisti JLA, ti so prispeli iz Varaždina.

Nekaj čez pol dvanajsto uro dopoldne je Svetina fotografiral tanke in vojake, potem pa ga je eden izmed tankistov med streljanjem zadel in bil je na mestu mrtev. V njegovem fotografskem aparatu so na filmu našli njegovo zadnjo fotografijo, posnetek oklepnika, s katerega je vojak usodno streljal nanj.