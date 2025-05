Veter, sneg in tovarištvo: na Jezerskem izvedli 28. memorial v spomin na Karničarja in Markiča

V organizaciji Planinskega društva in GRS Jezersko je v soboto, 10. maja, potekal 28. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča. Spominsko skupno turo so zaradi izjemno slabe zime tudi tokrat izvedli na Spodnjih in Zgornjih Ravneh nad Češko kočo, kjer so za rep ujeli še zadnje zaplate snega.

Kljub slabemu vremenu so turni smuk izpod severnih sten Kočne in Grintovca izvedli v prešernem razpoloženju, saj so spomladanske razmere omogočale udobno vzpenjanje in prijetno smuko. Organizatorji so se tudi letos odločili, da namesto spominskega turnosmučarskega tekmovanja organizirajo turo v spomin na kolega, gorska reševalca Luka Karničarja in Rada Markiča, jezerske dvojice od skupno petih gorskih reševalcev inštruktorjev, ki so se leta 1997 smrtno ponesrečili med usposabljanjem v severni steni Turske gore v Savinjskih Alpah.

Turo so sklenili ob topli enolončnici v Češki koči, kjer so z Lukom in Radom preživeli mnogo nepozabnih trenutkov. »Poslovili smo se z željo, da nas naslednja zima obdari s snegom in omogoči še kakšno izvedbo memoriala v zimskih mesecih v dolini,« je povedal Drejc Karničar iz organizacijskega odbora.