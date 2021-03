Veter ponoči podiral drevesa, prihaja pa sneg do nižin

Na severovzhodu Slovenije je ponoči nekaj težav povzročil veter. Ob 0.20 je v naselju Hardek v občini Ormož močan sunek vetra podrl drevo, ki je padlo na cesto in oviralo promet. Gasilci PGD Hardek so podrto drevo razžagali in odstranili ter počistili cestišče.



Ob 5.29 je močan sunek vetra drevo na cesto podrl v naselju Gradišče v občini Sveti Tomaž. Gasilci PGD Koračice so podrto drevo razžagali in odstranili ter počistili cestišče.

Snežna odeja se bo odebelila

Na današnje gregorjevo bo vreme pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. V večjem delu Slovenije po napovedih Arsa pričakujejo 20 do 30 milimetrov dežja. Manj padavin bo predvidoma padlo na skrajnem zahodu Slovenije. Meja sneženja bo med 1100 in 1500 metri, zvečer se bo pričela spuščati, v noči na soboto lahko sneg pobeli tudi nekatere nižine. V gorah bi lahko zapadlo še od 10 do 40 centimetrov snega, zato se bo povečala nevarnost proženja snežnih plazov.



V večjem delu Slovenije bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija.

Pozno zvečer bo za krajši čas zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Padavine bodo v drugi polovici noči povsod ponehale, od severozahoda se bo pričelo jasniti.

Po lepi soboti pooblačitev

V soboto zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od –3 do 4, ob morju okoli 6 stopinj. Čez dan bo povečini sončno, popoldne se bo oblačnost ponekod na severnem Primorskem in Notranjskem spet povečala. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj.



V nedeljo bo oblačno s padavinami in nizko mejo sneženja. Na Primorskem bo zapihala burja, drugod po Sloveniji pa veter severnih smeri. V ponedeljek bo suho in deloma sončno vreme.



V naslednjem tednu bo prevladovalo spremenljivo oblačno vreme s kratkotrajnimi popoldanskimi plohami, lahko tudi snežnimi. Razmeroma hladno bo, popoldanske temperature bodo predvidoma ostale pod 10 stopinjami.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: