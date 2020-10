Veste, na koliko časa bi morali zamenjati zaščitno masko?

V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo, da kljub opozorilom in usmerjanjem strokovnjakov opažajo, da ljudje ne upoštevajo pravil zaščite pred širjenjem koronavirusa. Predsednica Darja Potočnik Benčič je izpostavila, da se lahko »vsak od nas najbolje obvaruje, če upošteva vsa pravila, ki jih poznamo«.



Farmacevti na prvem mestu izpostavljajo nujnost nenehnega razkuževanja, s katerim preprečimo prenašanje virusa z dotiki in prek površin, opozarjajo pa tudi na pravilno uporabo zaščitnih mask, ki morajo prekrivati nos in usta, ključni poudarek pa je na menjavi mask.



»Masko za enkratno uporabo je treba zamenjati vsaki dve uri. Pralne maske je treba prati vsak dan in jih ustrezno hraniti – ne v žepu, ampak v posebej za to namenjeni vrečki. Mnogi ne upoštevajo, da imajo tudi pralne maske svoj rok uporabe, in sicer jih je treba zavreči po približno dvajsetem pranju oziroma odvisno od kakovosti tkanine. Res apeliramo na ljudi, naj vzdržujejo tudi dovolj veliko varnostno razdaljo. Tako lahko vsak prispeva k omejitvi širjenja covida 19, varuje svoje zdravje in zdravje drugih, tudi nas, zdravstvenih delavcev,« je še dodala predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.