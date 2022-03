Veste, kje v prestolnici na vas prežijo radarji?

V prestolnici so na 15 lokacijah nameščena ohišja, v katera mestno redarstvo namešča radarje. Že znanim lokacijam pa se bo v prihodnjih dneh pridružila še ena nova, in sicer na Cesti dveh cesarjev.

Stacionarne samodejne merilne naprae so nameščene na Celovški cesti 269, Cesti Dolomitskega odreda 94, Dolenjski cesti 43, Roški cesti 17, Slovenčevi ulici 15, Slovenski cesti 36, Zadobrovški cesti 55, Samovi ulici 9, Opekarski cesti 11, Aljaževi ulici 45, Cesti v Mestni log 45, na Kajuhovi ulica, na Pot Rdečega križa (pri stanovanjskem bloku na naslovu Ježkova ulica 5) in po novem tudi na na Cesti dveh cesarjev 32 in Cesti dveh cesarjev 104B. Na Cesti dveh cesarjev 104B se meritve že izvajajo, na drugem naslovu Ceste dveh cesarjev pa se bodo začele izvajati v naslednjih dneh.

Po poročanju N1 na MOL načrtujejo nakup dodatnih ohišij za stacionarne mobilne naprave. Pravijo, da njihove izkušnje kažejo, da so ohišja za radarske sisteme, tudi če so brez radarskega sistema, zelo učinkovit in preventiven ukrep za umirjanje hitrosti.

Ob četrtkovem maratonu nadzora hitrosti so policisti v sporočilu za javnost zapisali, da si želijo, a bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo prispevali k varnejšim cestam. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno med glavnimi dejavniki prometnih nesreč. Opozarjajo, da vožnja znotraj hitrostne omejitve lahko reši na veliko življenj. »Že če bi povprečno hitrost v naseljih zmanjšali za samo 1 km/h, bi se število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 4 %. Znižanje povprečne hitrosti za 1 km/h zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi hitrosti za približno 2 %. Na to, da je počasneje tudi zares varneje, pa kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10 odstotkov,« so zapisali v okviru akcije Hitrost – Počasneje je varneje.