Kje letos dajejo najvišje regrese? Zaposlenim v teh podjetjih se lahko smeji

Ena od pomembnih delavskih pravic je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci izplačati do 1. julija. Visoki regresi so letos razveselili zaposlene v bankah in energetiki, osmoljenci so javni uslužbenci.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Ta za letos znaša 1277,72 evra bruto. Ker je regres od leta 2019 do višine povprečne bruto plače oproščen vseh prispevkov in dajatev, mora torej delavec dobiti najmanj ta znesek v celoti. Regres je lahko tudi višji, če je v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi določeno drugače.

Če je delavec upravičen le do sorazmernega dela letnega dopusta, ker ni zaposlen celo koledarsko leto, ima pravico do sorazmernega dela regresa. Če je zaposlen s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa, sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Regres se izjemoma lahko izplača tudi po 1. juliju, a najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta in le v primeru nelikvidnosti delodajalca, če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

V več podjetjih merilo povprečna bruto plača

Najvišje regrese so marca izplačali v NLB in OTP banki ter Savi Re, 2803,97 evra, kolikor je tedaj znašala zadnja objavljena povprečna bruto plača, ki se je nanašala na december, oz. zaokrožen znesek. Radodarni z regresi so bili tudi v energetiki. V Gen energiji so znesek določili pri 2749,12 evra bruto, v Elesu pa pri 2696 evrih. Prvi so regrese izplačali v začetku maja, ker so presegli povprečno bruto plačo, so bili neto zneski nižji, drugi pa marca.

V Telekomu Slovenije so nakazila izvedli že februarja, prav tako v najvišjem možnem neobdavčenem znesku, prilagojenem povprečni bruto plači v novembru (2518,74 evra).

Več podjetij, ki regrese izplačujejo v zadnjih dneh, je medtem znesek določilo v višini zadnje znane povprečne bruto plače v državi, izračunane za marec, torej 2496,61 evra. Med njimi so Krka, Luka Koper, Goodyear. Najvišji možen znesek ob izplačilu, predvidenem za konec meseca, predvidevajo tudi v Lumarju.

Nekatera podjetja so medtem regres izplačevala na podlagi podatka o povprečni bruto plači v februarju, ki je znašala 2430,99 evra. Tak znesek regresa so določili v Leku in Impolu. Medtem so delavci več podjetij prejeli regres v višini 2400 evrov, denimo v Petrolu, Cinkarni Celje, skupini Emil Frey, skupini Tab.

Prek 2000 evrov so regresi znašali še na Pošti Slovenije (2350 evrov), Darsu (2340 evrov), v Intereuropi (2250 evrov), Hidrii (2100 evrov), BSH Hišni aparati pa bodo ta mesec zaposlenim namenili 85 odstotkov povprečne bruto plače, ta trenutek bi to pomenilo 2122,12 evra.

Zaposleni v Sparu Slovenija in Lidlu so oz. bodo dobili 2000 evrov regresa. V podjetjih skupine Hisense Europe v Sloveniji je bil izplačan regres v višini 1900 evrov, v Hoferju v višini 1800 evrov, V Mercatorju 1450 evrov (od tega 172 evrov v obliki e-bonov), v Tušu 1400 evrov.

Javni uslužbenci so letos prejeli regres v višini 1341,61 evra, kar je pet odstotkov nad minimalno plačo. Lani je bil izplačan v višini minimalne plače.

Ob vse več zaposlenih močna rast skupnega zneska regresov

Skupni znesek izplačanih regresov ob dejstvu, da so vsako leto višji in da raste tudi število zaposlenih, zadnja leta občutno narašča. Kot je razvidno iz letnega poročila Fursa, so lani 70.104 izplačevalci 880.793 zaposlenim izplačali za 1,38 milijarde evrov regresov, kar je dva odstotka več kot leto prej. Še leta 2021 je bilo izplačevalcev 65.952, 851.580 zaposlenim pa so izplačali za 1,05 milijarde evrov regresov.