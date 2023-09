Veste, kdaj Slovenci in Slovenke zapustijo 'mama hotel'? Hrvati so doma najdlje

Kdaj mladi zapustijo družinsko gnezdo in se osamosvojijo? Podatki Eurostata kažejo, da je bil leta 2022 povprečen Evropejec star 26,4 leta, ko zapusti dom in se osamosvoji. Podatki kažejo, da se prej osamosvojijo ženske, moški so tisti, ki v 'hotelu mama' vztrajajo dlje.

Najdlje doma vztrajajo Hrvati, ki očeta in mamo v povprečju zapustijo šele pri 33 letu in štirih mesecih, sledijo Slovaki in Slovakinje, ki se od doma odpravijo pri 30,8. Za ovratnik jim na tretjem mestu dihajo Grki in Grkinje, Bolgari in Španci pa se osamosvojijo pri starosti 30,3. Več kot trideset let so v povprečju stari tudi državljani in državljanke Malte in Italijani in Italijanke.

Zanimiv je podatek, da se najbolj zgodaj osamosvojijo mladi, ki živijo na severu Evrope. Še preden dopolnijo 23 let, se na svoje odpravijo Finci, Švedi, Danci in Estonci.

Podatki še kažejo, da se je povprečna starost, pri kateri se mladi osamosvojijo in zapustijo 'domače gnezdo,' v zadnjih desetih letih dvignila v kar 14 evropskih državah. Največji skok so opazili pri Hrvaški, Grčiji in Španiji. Pred desetimi leti so se na Švedskem osamosvajali, še preden so dopolnili 20 let, zdaj pa povprečen Šved šteje 21,4, ko se odseli od doma.

Slovenci pozneje kot Slovenke

Z analizo so ugotovili, da moški dom zapustijo kar dve leti pozneje kot ženske. Ugotovili so, da v kar devetih državah moški zapustijo dom šele po 30. letu. Med temi so poleg Hrvatov, Bolgarov, Grkov, Slovakov, Špancev, Italijanov, Maltežanov in Portugalcev tudi Slovenci. Po tridesetem doma vztrajajo le ženske, ki so rojene na Hrvaškem.

Največji razkorak med spoloma so opazili v Romuniji, kjer moški dom zapustijo pri starosti 29,9, ženske pa pri 25,4. Najmanjši razkorak je pri državljanih in državljankah Luksemburga.