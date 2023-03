Podjetja začnejo sodelovati z AJPES, še preden začnejo poslovati, saj AJPES kot vodilna točka SPOT v Sloveniji izvede kar 88 % registracijskih postopkov gospodarskih družb in 57 % registracij samostojnih podjetnikov. Obenem je AJPES primarni in uradni vir podatkov o poslovnih subjektih, z uporabo katerih lahko podjetniki pomembno zmanjšate tveganja pri poslovanju in s tem izboljšate svojo konkurenčnost na trgu.

