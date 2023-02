Pustna sobota: na ta mesta s pustnimi maskami ne smete

Pred nami je pustni vikend, kjer bo potekalo več javnih prireditev t.i. pustnih povork, zabav, koncertov, tako na odprtih in zaprtih javnih krajih. Zato policisti svetujejo, da vsi udeleženci v cestnem prometu upoštevate zapore določenih cest, ulic in spoštujete navodila rediteljev, redarjev in policistov. Na prireditvah poskrbite za samozaščitna ravnanja in pazite na svoje denarnice, plašče, mobilne telefone in vrednejše predmete.

Ne pozabite, da prometna zakonodaja ne dovoljuje vožnje v pustnih maskah. Natančneje, določeno je, da vozniki med vožnjo ne smejo uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševala njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.

Sem sodijo tako pustne maske, košate lasulje, mobilni telefoni, slušalke in podobno.

Za voznike motornih vozil je predpisana globa 250 evrov in 3 kazenske točke. Za voznike vozil, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, pa 120 evrov.

Brez pustnih mask

V posamezne objekte se lahko lastniki sami odločijo, da vstop v pustnih maskah, zaradi reda na območju, varnosti ljudi, osebne varnosti in premoženja, ne bo dovoljen. Upoštevajte pisna opozorila oziroma opozorila varnostnega osebja, v kolikor bo ta opravljal naloge na varovanem območju. Varnostniki lahko uporabijo vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

V nekaterih podjetjih, na primer v bankah, je maskiranje celo prepovedano in na pustne dni niti občanom ne dovolijo vstopa v poslovalnice, če so našemljeni. Preden vstopite v banko, na pošto, menjalnico, si snemite pustno masko.

Med drugim lahko varnostniki od oseb zahtevajo, da maske odstranijo z obraza, ugotovijo istovetnost osebe, opravijo površinski pregled. Če oseba slednje odkloni, pa preprečijo vstop na varovano območje.