Veste, kakšno vreme nas čaka?

Po sončnem in suhem obdobju se bo vreme v prihodnjem tednu spremenilo. Danes bo še po večini sončno, na Primorskem in Notranjskem bo pretežno oblačno. Proti večeru pa se bodo vremenske razmere spremenile. Na zahodu bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponoči prehodno zajele večji del države. Danes bodo dnevne temperature od 23 do 28 °C, v tednu, ki je pred nami, pa se bodo nekoliko spustile.V ponedeljek bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 20 do 24. V sredo bo prav tako spremenljivo oblačno vreme z možnostjo krajevnih padavin.