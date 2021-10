Veste, kako ravnati, če vas dohitijo varovana vozila?

Zapore cest

Ob vrhu Sveta EU in zasedanju predsednikov vlad na Brdu pri Kranju bo na slovenskih cestah veljal poseben prometni režim. Policija pa je ob tem posredovala tudi navodila, kako naj udeleženci v prometu ravnajo v varovani koloni.»Ob srečanju policijskih vozil za spremstvo, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, se morate ustaviti, in če se da, umakniti z vozišča ter varovani koloni omogočiti prost prehod. Vožnjo lahko nadaljujete, ko mimo vas zapelje zadnje tako vozilo.« Na avtocesti se morajo vozila pomakniti na rob desnega pasu in z zmanjšano hitrostjo peljati dalje. Kolonam s spremstvom se je prepovedano priključiti ali jo prehiteti.Na območju Ljubljane, Kranja in brniškega letališča bodo danes in jutri veljale omejitve gibanja, prihajalo bo do občasnih popolnih zapor posameznih cest. »Voznike pozivamo, naj dosledno upoštevajo znake in odredbe policistov ter prometno signalizacijo. Na pot se odpravite prej kot običajno, pred odhodom preverite stanje na cestah in vožnjo prilagodite razmeram,« so sporočili s policije.