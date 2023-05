Veste, kaj se bo v petek dogajalo na slovenskih šolah?

Dva strelska pohoda v Srbiji, v katerih so ugasnila mnoga mlada življenja, sta pošteno pretresla tudi Slovence. Ob vse pogostejšem medvrstniškem nasilju – zelo odmeven je bil primer iz Celja, se je zdaj zganil tudi sam vrh slovenske politike. Pravijo, da je stanje resno. Podatki o vse pogostejših duševnih težavah mladostnikov pa skrb vzbujajoči.

Predsednik vlade Robert Golob je zato na slovenske šole naslovil pobudo, naj v petek 12. maja, šole posvetijo čas kulturi nenasilja in strpnosti. Kako točno bo vse skupaj potekalo, še ni jasno, minister za šolstvo Darjo Felda je na današnji novinarski konferenci dejal, da bodo šole vsa gradiva in navodila prejela v sredo. Na kakšen način se bodo šole organizirale in kakšne aktivnosti bodo izvajale, pa prepuščajo šolam.

Politiki so sicer šolam predlagali, naj ta dan z različni starosti prilagojenimi aktivnostmi odprejo prostor in priložnosti za pogovore in aktivnosti, s katerimi bodo krepili veščine kulturne medsebojne komunikacije, čustveno odpornost in ustrezne odzive ob spopadanju z nasilnimi dejanji.

Napovedali so še, da bodo z jesenjo obdržali povečano število svetovalnih delavcev na šolah, kar so uvedli zaradi epidemije covida-19 in se je izkazalo za izjemno koristno izboljšavo.