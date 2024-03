Veste, kaj se bo dogajalo na območju predora Šentvid?

Dars je ta teden objavil javni razpis za izbor izvajalca za gradnjo polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani. Ponudbe pričakuje do 10. maja. Po dolgotrajnih postopkih in pravnih zapletih je tako projekt korak bliže izvedbi, v njegovem sklopu pa bo Dars na območju obnovil in razširil tudi Celovško cesto.

Dars je pravnomočno gradbeno dovoljenje pridobil marca lani, z razpisom za izbor izvajalca pa je projekt dokončanja predorskega kompleksa po 16 letih od odprtja predora Šentvid tako vendarle pred izvedbo.

Po tožbah korak bližje dokončanju

Avtocestni predor Šentvid, ki povezuje gorenjski avtocestni krak s primorsko avtocesto in ljubljansko obvoznico, je bil po nemalo zapletih odprt poleti 2008, a v njegovem sklopu še vedno manjkata izvoz iz predora na Celovško cesto proti središču Ljubljane in dokončna izpeljava uvoza v predor proti razcepu Koseze iz smeri središča mesta.

Na Darsu so pravnomočno gradbeno dovoljenje za dokončanje navezave iz predora na Celovško cesto pridobili šele v tretjem poskusu, postopke pa so podaljševale in zapletale tožbe dedičev enega od lastnikov zemljišč. V postopke je poseglo celo ustavno sodišče.

Preostalo ureditev cestne infrastrukture na območju pa bo Dars izvedel v okviru vzdrževalnih del v javno korist, dela bodo potekala sočasno z ureditvijo izvoza iz predora proti središču mesta.

Celotni projekt povezanih infrastrukturnih posegov na tem območju namreč predvideva še preureditev semaforiziranega križišča na Celovški cesti pri predoru, razširitev in prenovo dela vpadnice v Ljubljano med križiščem s Prušnikovo ulico pri objektu Galant in križiščem s Kosmačevo ulico pri gostilni Jelen ter rekonstrukcijo semaforiziranih križišč na omenjenih dveh točkah.

Dodali bodo še odsek v smeri Medvod

V času, ko se infrastrukturni projekti še vedno občutno dražijo in presegajo ocenjene vrednosti, na Darsu potencialnim ponudnikom ocenjene vrednosti projekta niso razkrili. Za izvedbo samega polnega priključka bo skoraj 91 odstotkov sredstev prispeval Dars, okoli devet odstotkov pa Direkcija RS za infrastrukturo. Ob upoštevanju celotnega obsega del bo Darsov delež financiranja pri 96 odstotkih. Zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so potrebna za izgraditev polnega priključka, bo občina brezplačno zagotovila za 30 let.

Ob optimalnem razpletu postopka oddaje javnega naročila na Darsu pričakujejo, da bodo gradbena dela lahko stekla v začetku druge polovice leta. Rok za izvedbo del je v skladu z določili v razpisni dokumentaciji osem mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Direkcija za infrastrukturo naj bi medtem na širšem območju v naslednjih letih dokončno uredila tudi približno kilometer dolg odsek regionalne ceste v smeri Medvod med gostilno Jelen in koncem poslovne cone Vižmarje.