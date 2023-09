Veste, kaj pomeni ta znak in kdo se mora komu umakniti?

Promet se spreminja in s spremembami prihajajo novi prometni znaki, ki marsikomu niso znani. Eden teh manj znanih je zagotovo znak, ki označuje območje skupnega prostora. Kako ga prepoznate?

Gre za beli znak, s črno obrobo, v njem pa je modro polje, na katerem so izrisani pešci, kolesarji in avtomobili. Na ustreznem okroglem belem znaku z rdečo obrobo je izpisana tudi omejitev hitrosti – bodisi 20 bodisi 30 kilometrov na uro.

Ste se že kdaj srečali s tem znakom? FOTO: AVP

Iz imena – območje skupnega prostora – je jasno, da ga uporabljajo vse zgoraj naštete skupine. Agencija za varnost prometa (AVP) pojasnjuje: »Namesto določb imajo vsi prosto izbiro, kako se bodo gibali. Vodila so enakopravnost, svoboda in spoštovanje, ki vodijo do višje kakovosti življenja v urbanem okolju, večje varnosti in izboljšanja prometne kulture vseh udeležencev.«

A pozor: res, da ni delitve glede na različne uporabnike prostora ali na vozne pasove in pločnike, ampak vsi udeleženci souporabljajo vso površino, vendar imajo pešci prednost, so jasni na AVP. Vozniki dvo- in večkolesnikov, nikar ne pozabite na to.

