Veste, kaj jeste? Tako kakovostni so piščančji medaljoni v slovenskih trgovinah

Izdelek z oznako »eko« se je odrezal najslabše

Piščančji medaljoni. FOTO: Getty Images/Istockphoto

Koliko mesa sploh vsebujejo piščančji medaljoni?

Koliko mesa zaužijemo v piščančjih medaljonih? FOTO: Getty Images/Istockphoto

Pri vsej tej ponudbi prehranbenih izdelkov se človek pogosto vpraša, kako kakovostno hrano jemo. Mednarodni institut za potrošniške raziskave je pod drobnogled vzel 16 različnih piščančjih medaljonov, ki jih je mogoče kupiti v slovenskih trgovinah. Skupno je 14 izdelkov dobilo oceno dobro, eden povprečno ter eden pomanjkljivo.Velik delež piščančjih medaljonov predstavljajo maščobe. Vsebnost maščob se je v preverjenih piščančjih medaljonih gibala med 0,9 in 15 gramov na 100 gramov izdelka. Vsem izdelkom (razen enemu - Culinea, Chicken nuggets, 500 g) zasveti oranžna luč na prehranskem semaforju, kar pomeni, da naj bi takšna živila uživali zmerno.Podobno je tudi z vsebnostjo soli, saj vsem izdelkom na prehranskem semaforju zasveti oranžna luč. Medaljoni na našem ocenjevanju imajo med 0,9 (oba izdelka Perutnine Ptuj ter piščančji medaljoni iz Eurospina) in 1,5 grama (Eco +) soli na 100 gramov izdelka. Prav izdelek Eco + se je pri oceni prehranskega profila odrezal najslabše, zaradi visoke vsebnosti soli, maščob in nasičenih maščob je dobil oceno pomanjkljivo.Noben izmed pregledanih piščančjih medaljonov ni dobil ocene zelo dobro, štirje izdelki (Spar – Chicken nuggets, Culinea - Chicken nuggets, 500 g, ter izdelka znamk Tuš in Cekin) so dobili oceno dobro zaradi nižje vsebnosti maščob, nasičenih maščob in soli ter visoke vsebnosti beljakovin.Na institutu so preverjali tudi, koliko mesa sploh vsebujejo piščančji medaljoni. V povprečju so piščančji medaljoni vsebovali 58 odstotkov piščančjega mesa. Najmanj ga vsebuje izdelek Eco+ in sicer manj kot polovico celotnega izdelka (le 41 odstotkov). Največ piščančjega mesa vsebuje izdelek Culinea – Chicken nuggets (500 g), in sicer 72 odstotkov.Le pet medaljonov (Mercatorjevi, dva Hoferjeva znamk Primana in Dino chicken nuggets ter dva Lidlova znamke Culinea 500 g ter Vemondo), ki so vsebovali več kot 65 odstotkov mesa, so pri oceni deleža mesa dobilo oceno zelo dobro. Dva izdelka sta dobila oceno dobro, osem oceno povprečno, eden pa nezadovoljivo (Eco+).