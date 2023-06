Veste, kaj je RIN? Bo uveden nov predmet v osnovne in srednje šole?

Amcham je v imenu več strokovnih slovenskih organizacij na premierja Roberta Goloba, ministra za vzgojo in izobraževanje, ministrico za digitalno preobrazbo ter na vodje poslanskih skupin Državnega zbora naslovil javno pismo, s katerim pozivajo k uvedbi obveznega predmeta računalništva in informatike (RIN) v osnovne in srednje šole.

»Digitalna tehnologija je vstopila v vsako človekovo dejavnost – prostočasno ali službeno, tehnično ali umetniško. Posameznik in družba pa bosta uspešna, zgolj in le, če bomo razumeli in obvladovali digitalno tehnologijo«, so izpostavili pobudniki in dodali, da je pri tem poudarek na razumevanju in obvladovanju in nikakor zgolj na rabi. »Le z znanjem s področja računalništva bomo kreatorji in ne le potrošniki; digitalne kompetence so namreč povezane s tehnologijo, računalništvo pa je povezano z naravoslovjem. RIN je mlada temeljna znanstvena veda. Kot splošnoizobraževalni predmet je usmerjen v pridobivanje in razvijanje temeljnih znanj računalništva in informatike, logičnega razmišljanja ter spretnosti in oblikovanju stališč in odnosa, kar učencem omogočajo aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi: npr. reševanje problemov, argumentirano presojanje, kritično razmišljanje itd.«, so še zapisali.

Da ostanemo konkurenčni

Poleg prepada v znanju slovenskih diplomantov v primerjavi s tujimi je očiten tudi nastanek prepada med mladimi v Sloveniji, opozarjajo pobudniki. Ker znanja RIN ni možno pridobiti v javni šoli, bodo izobraževanja RIN deležni le premožnejši, kar bo številne postavilo v neprivilegiran položaj. Mladih ne smemo obsoditi na drugorazrednost v digitalnem svetu 21. stoletja, prav tako pa moramo gospodarstvu in družbi omogočiti, da ostanemo konkurenčni in pripravljeni na vse izzive digitalne dobe. Le z znanjem RIN opolnomočeni prebivalci Slovenije bomo lahko snovalci, ne le sledilci digitalne sedanjosti in prihodnosti, še pravijo.

Pobudo naslovili v imenu

Pobudo so na politični vrh naslovili v imenu organizacij: AmCham Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovensko-nemška gospodarska zbornica, Tehnološki park Ljubljana, Združenje bank Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in Združenje za informatiko in telekomunikacije in Gospodarska zbornica Slovenije.

Celotno pismo si lahko preberete na tem naslovu.