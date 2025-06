Veste, kaj je pušelšank? Z njegovo pomočjo se je poročilo precej deklet (FOTO)

»Pri nas doma smo imeli pušelšank. To so bili časi, ko je bilo kar veliko slabega vina. Na teh pušelšankih se je to popilo, pa punce so se poročile s pomočjo pušelšankov. Fantje iz sosednjih vasi so prišli. Včasih je bil tudi kak tepež. Ker smo bili mi organizatorji, sem bil mirovnik,« se Ignacij Breznikar iz Drage pri Šentrupertu spominja mladosti. Danes so drugi časi, tam deluje Etno družabno društvo Draga pri Šentrupertu. Kot primorske osmice »Povezali smo se zato, da bi iztrgali pozabi stare običaje in navade. Prvič smo se zbrali leta 2006. Prepričali smo občino, da nam je kupila staro h...