Veste, da imamo pri nas svetovno prvenstvo s frezami? Letos sta zmagala Dantes in Karmen (FOTO)

»Naš namen je, da razveselimo otroke in starše ter da jim zvabimo nasmeh na obraz: mislim, da nam je letos to že spet uspelo! Pa tudi za to gre, da mladi vidijo, kako smo včasih to delali in frezali,« nam je sporočil 51-letni Dantes Štor.

Pred leti se je preselil na Banjšice, kupil je kmetijo in seveda frezo. Letos je s svojimi somišljeniki pripravil že tretje svetovno prvenstvo dirkanja s frezami – Freli Rally.

45 kilometrov na uro je mogoče drveti s frezo.

Kaj je sploh freza? To je priključek za traktor ali samostojni stroj, namenjen obdelavi tal. Z vrtečimi se noži razrahlja, premeša in prezrači zemljo, kar omogoča potem boljšo pripravo površine za setev ali sajenje. Pogosto se uporablja pri pripravi vrtov, njiv in vinogradov, saj učinkovito nadomesti ročno prekopavanje ...

Več nam je pojasnil kar Dantes. Po rodu je Ajdovec in se še posebno rad spomni svojih mladih dni, ko so imeli doma frezo. Danes je vesel, da jo ima tudi sam.

Freza premore 14 konjev, dodali pa smo še turbino, da je pridobila moč ter hitrost na startu.

In ko so pred leti sedeli ob kozarcu rujnega, se je porodila ideja o svetovnem prvenstvu frez ... »Motorist sem, rad vozim avto, a tekmovanje s frezo je res nekaj posebnega. Takšnih občutkov doslej resnično nisem poznal,« je navdušeno pripovedoval. Še več, frezo ima tako rad, da jo je celo poimenoval: Karmen. »Malce smo jo predelali, dodali smo še sedeže za reli. Pa tudi precej hitrejša je, kot je bila sprva: premore 14 konjev, dodali pa smo še turbino, da je pridobila moč ter hitrost na startu. Najprej je dosegla hitrost 15 kilometrov na uro, lani 27, letos pa že 45,« je s ponosom pripovedoval Dantes, ki mu freza pride prav pri oranju, pobiranju krompirja, prevozu drv; celo do Ajdovščine se večkrat odpelje z njo.

Nastopil je tudi Škot

Tokrat (tretjič) so tekmovali pod organizacijsko taktirko Društva Freli Rally. »Letos se nas je zbralo deset. Moja želja je, da se povežemo še z Nemci, Italijani, Francozi, Hrvati in naredimo serijo svetovnega prvenstva, ki bi vsebovalo 12 dirk po Evropi, nakar bi pri nas v Sloveniji okronali tudi svetovnega prvaka,« je nadaljeval naš sogovornik.

Tokratno tekmovanje je že tretjič potekalo na Banjšicah, zbrali so se tekmovalci iz Kopra, Ajdovščine, prišli so iz sosednje Italije, sodeloval je tudi škotski sovoznik. Prvenstvo je trajalo dva dni: v petek so se zbrali in si ogledali progo, kot novost pa so na letošnjem svetovnem prvenstvu uvedli tudi kvalifikacijsko tehnično preizkušnjo, šlo je za hitrostne menjave kolesa na frezi. Sledila sta predstavitev ekip in žrebanje startnih številk. »Pred tekmo je naš župnik Dolfe (Adolf Šavelj iz župnije Grgar) blagoslovil vse freze in tekmovanje se je lahko začelo,« je povedal Dantes.

Freza mu pride prav pri oranju, pobiranju krompirja, prevozu drv; tudi do Ajdovščine se odpelje z njo.

Vsak je opravil po tri vožnje po trikrat. »Proga je bila speljana po travniku, drugič zapored po zaprtem krogu, hvala dvema sosedoma, ki sta to dovolila, ter Krajevni skupnosti Banjšice za prostor. Ker je bila proga tako speljana, se je s tribune vse videlo,« je še dodal Dantes. Proga je merila 150 metrov, prvak pa je naposled postal prav Dantes s sovoznikom Jernejem Volkom, drugi je bil Dejan Stergar s sovoznikom Francescom, ki je prišel iz Italije, tretja pa je bila slovensko-škotska naveza, vozil je Matija Ličen, sovoznik je bil Škot William.

Druženja in veselja ni manjkalo: freze in narava sta jih povsem povezala. Si pa Dantes želi, da bi imel več podpore na Banjšicah, predvsem si želi več dobrega sodelovanja s Turističnim društvom Banjšice. Če posluha in sodelovanja ne bo, bo namreč svetovno prvenstvo preselil v Ajdovščino.

V pričakovanju odločilne tekme ... FOTO: Robert Pavšič

Svetovni prvak je postal Dantes Štor. FOTO: Robert Pavšič

Tole je šampionska Karmen! FOTO: Robert Pavšič

Voznik in sovoznik sta imela med dirko veliko dela. FOTO: Robert Pavšič