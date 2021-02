Vesoljska agencija prvič v zgodovini vabi Slovence, da postanejo astronavti

V vesolje so doslej poleteli tudi štirje ameriški astronavti slovenskega rodu. To so Ronald Šega, Jerry M. Linenger, Sunita Williams in Randy Bresnik. V Evropski vesoljski agenciji še ni bilo Slovencev.

Skoraj vsakdo je v otroštvu sanjaril, da bi postal astronavt, a le redkim so se uresničile želje. Zdaj je ta priložnost bližje kot že dolgo ne. Prvič v 11 letih Evropska vesoljska agencija (ESA) išče nove astronavte. Tokrat bodo lahko prvič kandidirali tudi državljani Slovenije.V novem obdobju evropskega raziskovanja vesolja bodo rekruti delali skupaj z obstoječimi astronavti agencije ESA, navaja Portal v vesolje. ESA bo konec marca razpisala več prostih delovnih mest za astronavte, toplo pa poziva ženske, da se na razpisana mesta prijavijo, saj želijo okrepiti raznolikost spolov v svojih vrstah.Generalni direktor agencije ESAje povedal: »Zahvaljujoč trdnemu mandatu, ki so ga agenciji ESA podelile države članice na našem zadnjem ministrskem svetu leta 2019, se je Evropa znašla v središču raziskovanja vesolja. Da bi šli dlje kot kadarkoli, se moramo ozreti širše kot kadarkoli. Ta proces rekrutiranja je prvi korak in veselim se spremljanja razvoja agencije na vseh področjih raziskovanja vesolja in inovacij v prihodnjih letih, skupaj z našimi mednarodnimi partnerji.«Prosta delovna mesta bodo razpisana od 31. marca do 28. maja, celotni postopek pa se bo zaključil oktobra 2022.