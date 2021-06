Vesnino (39) srce ni več zdržalo

»Za vse nas, Vesnine najbližje, je njena smrt velik šok. Še vedno sva bila skupaj in otroka sta ji dala nov elan in smisel v življenju. Žal pa kaže, da njeno srce ni več zdržalo ...« nam je novico o smrti priljubljene Vesne Krajnc, ki smo jo pred 10 leti spremljali v šovu Kmetija išče lastnika, potrdil njen mož Matej Franc. In se opravičil, da več niti ne more povedati, saj je še vedno v šoku. Bila je velika ljubiteljica živali, predvsem psov, ki jih je tudi urejala v svojem pasjem salonu. Foto: Facebook Spomnimo, da je Krajnčeva v šovu doživljala pravo dramo, saj so se sote...