Vesna Lipušček: Kako naj se ima človek rad, če je bil od malega zlorabljan

Kot socialna delavka se je najprej posvetila mladoletnikom, nato ljudem s težavami v duševnem zdravju, pot jo je zatem pripeljala do področja nasilja v družini, zadnjih pet let pa se kot vodja zavetišča za brezdomce v Novi Gorici spopada s problematikama brezdomstva in odvisnosti. »V vseh teh letih sem se naučila, da ljudje, s katerimi delam, potrebujejo spoštovanje in to, da jim nekdo pokaže pot,« pravi. Njihove stiske dobro razume, saj je težke življenjske preizkušnje doživela tudi sama, svojo angažiranost pa »plačala« z diagnozo popolne izgorelosti na delovnem mestu.

