Veslali za dober namen in rekord in prispevali 5000 evrov v Florin sklad

»Ne, Franja ni nikogar odvrnila od udeležbe. Kdor rad vesla, je danes zagotovo tu,« nam je na vprašanje, ali so dvomili o zagrizenosti veslačev na dogodku, ki se je letos drzno uvrstil prav na tisti konec tedna, ko na slovenskih cestah vlada največji kolesarski praznik, odločno odgovoril gonilna sila dogodka Andrej Jelenc.

Že 12. prireditev Veslajmo za dober namen, pod katero se podpisujejo Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca, je pritegnila celo veliko več udeležencev kot v minulih letih.

Središče dogajanja je bilo na Livadi. FOTO: Črt Piksi

231 dobrodelnežev je sodelovalo.

3712,5 kilometra so preveslali.

5000 evrov so prispevali v Florin sklad.

Največ domačinov

Veslali so po krožni poti na Ljubljanici s startom in ciljem pri KKK Ljubljana na Livadi in obratom pod mostom pri Ambroževem trgu. Vsak krog je bil dolg 5,5 kilometra, udeleženci pa so se izziva lotili v kajaku, kanuju ali pa na supu. Nekateri so na vodi preživeli le uro, najbolj zagrizeni pa vseh 24 ur, odvrnila jih ni niti samotna nočna gladina. Nekateri so veslali posamično, nekateri v dvoje, iz nekaterih čolnov pa se je razlegal glasen smeh zadovoljne posadke. Kar je, seveda, najpomembnejše, saj sta bila v ospredju druženje in zabava, je poudaril Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije, ki je, kakopak, tudi sam poprijel za veslo. V petek, prvi dan prireditve, je premagal dva kroga, v soboto še dva.

Letos je konkurenco, in to z rekordom, ugnal gorski vzdržljivostni kolesar Srečko Križnič. FOTO: Črt Piksi

»Včeraj je med prvim krogom sočasno potekala državna tekma v malem maratonu, tako da je bilo sprva kar živahno. Sicer pa na dogodku pogrešamo veliko tekmovalcev in trenerjev, te dni namreč poteka kar nekaj tekem in so odsotni. Se pa prireditve po večini udeležujejo domačini, ki najraje veslajo prav tu, na Ljubljanici,« je pojasnil Jelenc. Tudi številni otroci so opravili prve zavesljaje, tri hčerke Mateja in Marjete iz Ljubljane denimo. »Želeli smo izkoristiti lep dan, tudi dobrodelnost nam je pomembna. Skupaj smo preveslali en krog, jaz sem potem enega še sam. Z veseljem pridemo še drugo leto!« je ponosno povedal očka.

Do konca, vsekakor!

Veliko izkušenejši je Matko Peteh, med predahom dobro razpoložen za klepet: »Prav lepo je. Do zdaj sem preveslal 10 krogov, še nekaj jih bom. Tukaj sem drugič, sicer pa redno veslam, predvsem na morju. Posebno doživetje mi je slovenska obala, kjer premagujem razdaljo med San Simonom in San Bernardinom, a nikoli poleti, ko je preveč gneče, pa še maestral rad nagaja. Najlepše je pozimi in spomladi. Vsako leto veslam tudi okoli enega hrvaškega otoka, lani sem bil pet dni na Braču. Blizu je upokojitev, takrat nameravam preveslati vse hrvaške otoke, če bo čas, pa še grške!« Matko je po kratkem počitku znova sedel v svoj čoln in premagal še tri kroge ter se na koncu uvrstil med najboljše.

Veslali so tudi s supi. FOTO: Blaž Samec

Druženje in zabava sta bila nedvomno v ospredju! FOTO: Blaž Samec

Znova je bila neutrudna Eva Ferjan, lanska zmagovalka in dozdajšnja rekorderka, ki smo jo ujeli ob vstopu v 27. krog. Zagnana kot vsako leto ni kazala niti kančka utrujenosti, da bi odnehala prej kot po 24 urah, seveda ni hotela niti slišati: »Veslala bom do konca, vsekakor!« Na koncu jih je nabrala neverjetnih 29, kar je 159,5 kilometra, in slavila najboljši dosežek v ženski konkurenci, še štiri kroge več pa je zmogel absolutni zmagovalec Srečko Križnič iz Plav, ki je preveslal izjemnih 181,5 kilometra, kar je tudi novi rekord prireditve. Srečko, gorski vzdržljivostni kolesar, je v čolnu prvič vztrajal 24 ur: »Izkušnje iz kolesarstva sem hotel prenesti na vodo. Veslal sem v svojem ritmu, le s kratkimi premori. Malce sem utrujen, tudi kaj boli zaradi prisilne drže, predvsem pa so roke žuljave!«

Solidaren narod

Rdeča nit dogodka je dobrodelnost, letos so tako zbirali sredstva za Florin sklad, ki na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana skrbi za otroke iz socialno šibkih družin, pojasnjuje predsednik Kajakaške zveze Slovenije. »Pobudo nam je pravzaprav dalo Društvo Downov sindrom Slovenija, za katero smo zbirali lani, saj se tudi njihovi varovanci tam usposabljajo za različne poklice, na primer za peka, slaščičarja. Slovenci smo zelo solidaren narod, vedno se radi udeležujemo dogodkov za dober namen in prispevamo.«

Eva Ferjan je bila tudi letos na vrhu. FOTO: Črt Piksi

Matko Peteh redno vesla na morju, a tudi na reki mu gre odlično. FOTO: Ema Bubanj

Spomnimo, lani sta krog zadovoljna preveslala tudi predsednik vlade Robert Golob in njegov sin Markus, letos pa se prireditve zaradi drugih obveznosti nista mogla udeležiti. »Smo pa jima omogočili, da sta veslala že minuli konec tedna,« pristavi Jelenc, navdušen nad množično udeležbo.

Veslalo je kar 231 dobrodelnežev, ki so skupno opravili 675 krogov oziroma 3712,5 kilometra, kar je približno 1000 več kot lani. Za vsak preveslani kilometer so pokrovitelji še dodali sredstva, Florin sklad bo tako prejel pet tisočakov! Vsi udeleženci so v zameno za prijavnino 30 evrov prejeli spominsko majico, hrana in pijača sta jim bila na voljo ves čas, tako tudi učitelji veslanja in oprema, če niso imeli svoje. In kako so se odrezali od petka od 16. ure do sobote do 16. ure? Pet jih je premagalo 10 krogov, prav toliko krog več. Po eden so preveslali 13, 15, 20, 22 in 26 krogov, najbolje pa sta se odrezala Eva z 29 krogi in Srečko s 33. Vztrajnost je bila seveda tudi nagrajena.