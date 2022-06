Veslali za dober namen (FOTO)

V Ljubljani so že devetič priredili plemenito akcijo, ki se imenuje Veslanje za dober namen! Gre za 24 ur veslanja po Ljubljanici, ves denar, ki ga zberejo, pa je šel še vsakič v dobrodelni namen.

Pa saj so priveslana sredstva medtem prejeli tudi že URI Soča, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Mladinski dom Malči Beličeve, CUDV Dornava, Programi socialne vključenosti Želva, Varstveno-delovni center Novo mesto, Društvo sožitje Ptuj, CUDV Draga in še kdo, to pot pa so jih organizatorji, Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca, iz prijavnin, donacij in sponzorstva poklonili društvu Downov sindrom Slovenija ter Inštitutu Zlata pentljica, pomagali bodo namreč tudi otroku, ki je zbolel za rakom. Naj zato že uvodoma razkrijemo: tokrat so zbrali kar 10.000 evrov!

Tokrat je bil na sporedu izlet po Ljubljanici, ki je že devetič nosil tudi dobrodelno noto. FOTO: Črt Piksi

Središče dogodka je bilo tudi tokrat zatočišče najstarejšega kajakaškega kluba v Sloveniji, ustanovljenega pred 90 leti, to je Kajak kanu klub Ljubljana. Za marsikoga je to najlepši veslaški center v Evropi.

Ob počasni in umirjeni Ljubljanici je ukleščen v oazo ljubljanskega miru. Kjer sta mestni vrvež in prometni kaos blizu, pa še vedno tako daleč, kjer ju je moč pravzaprav videti, ne pa občutiti, bi lahko bila svojevrstna turistična atrakcija. V toksičnem času, ki ga živimo, pomeni takšen postanek ob pogledu na serijo rac, ki plavajo druga za drugo, ali pa na vsa možna plovila, ki tiho plovejo mimo, nekakšno čudovito razstrupljanje.

Kdor je prišel minuli konec tedna na Livado, se je lahko razstrupljal tudi ob omenjeni športno-humanitarni akciji. Začela se je že ob 14. uri v petek in končala čez 24 ur v soboto.

Nekateri z več kot 10 krogi Velika večina izmed 211 udeležencev letošnje humanitarno-športne akcije 24 ur veslanja za dober namen je opravila z enim krogom po Ljubljanici. Enajst pa je bilo takšnih, ki so jih odveslali več kot 10! Omembo si zaslužijo: Anže Urankar (31 krogov), Matija Preskar (31), Eva Ferjan (29), Bojan Lenart (23), Jakob Majdič (18), Jernej Kramer (16), Martin Vuk (14), Andrej Miholič (13), Rosanda Lenart (12), Marjan Hočevar (11), Ana Veronika Klemenčič (11).

Zmanjkalo je majic

Mi smo prispeli v času sklepnih zaveslajev. Na bregovih galjeviškega Kajak kanu kluba Ljubljana smo lahko zato našteli še okoli 60 plovil; bila so že na suhem. Opazili smo udeležence dogodka, ki so iskali svojo senco in zadovoljno poležavali na travnati plaži. Zadovoljni tudi zato, ker so se zavedali, da so bili med akterji v vseh pogledih rekordnega veslanja v dober namen.

Nekdanji šampion Andrej Jelenc je poskrbel, da je veslanje za dober namen tudi tokrat uspelo! FOTO: Dejan Javornik

O tem nam je povedal legendarni Andrej Jelenc, ponosni nosilec devetih medalj s svetovnih prvenstev je danes direktor Kajakaške zveze Slovenije. Ker je po rodu le pet minut stran od Livade, kjer je ta najstarejši klub, in je bilo območje ob Ljubljanici njihovo najljubše igrišče v mladosti, je bilo samo še vprašanje časa, kdaj ga bo posrkala ta športna panoga, in res se ji je že kmalu usodno zapisal.

Spomnil se je premiernega dogodka izpred devetih let, ko so želeli nabaviti kajake, s pomočjo katerih bi lahko potem zagnali program kajaka v rehabilitacijskem centru Soča. Uspelo jim je! Na valovih tega uspeha so sledili vsi naslednji dobrodelni dogodki. In če se je začelo s približno 40 udeleženci, nadaljevalo s približno stotimi, je končna številka tokrat nastopajočih – 211 – navdušila tudi Jelenca.

»Naročil sem 200 majic: vsak udeleženec dobi namreč eno. A že kmalu nam jih je zmanjkalo,« se je samo nasmehnil. Pa bi bilo udeležencev zanesljivo še več, če ne bi minuli konec tedna potekala številna pomembna tekmovanja, zaradi katerih se marsikdo ni mogel udeležiti te prireditve.

Anton Pregelj, predsednik dobrodelne Hiše sonce, in Andrej Jelenc sta nagradila najboljše: (z leve) Anže Urankar, Eva Ferjan in Matija Preskar. FOTO: Črt Piksi

Nasmehnil pa se je Jelenc tudi ob najnovejšem rekordu: »Doslej je bil 30 krogov, od letos jih je 31!«insta se 24-urnega veslanja udeležila tudi zaradi tega, da ga podreta. In zato, ker je eden od pokroviteljev obljubil še dodatnih 2000 evrov za dober namen, če se poruši dotedanja najboljša znamka. Za dodatnih 2000 evrov sta morala preveslati 170,5 kilometra!

10.000 evrov so zbrali!

Nočna avantura

Krožna proga med Livado (Kajak kanu klubom Ljubljana) in Ambroževim trgom je dolga 5,5 kilometra. Rekreativci, med njimi sta bila, denimo, tudi francoska veleposlanica Florence Ferrari ter nekdanji gruzinski košarkar Vladimer Boisa, so zanjo potrebovali dobro uro, kolikor je trajal potem tudi eden najlepših izletov po središču Ljubljane. Ta je z žabje perspektive, so nam zatrdili, še toliko lepša!

Supanje je vse bolj priljubljeno. FOTO: Črt Piksi

Nekateri kot Eva Ferjan so si jo ogledovali kar 24 ur. Samo trikrat naj bi šla vmes iz svojega čolna, pa še to zaradi najnujnejših stvari, sicer pa je po celodnevnem veslanju opravila z 29 krogi. Ponoči je morala imeti na glavi lučko. Med prulskim mostom in Livado ni bilo praktično nobene svetlobe, bila je to zanesljivo prava nočna avantura!

Ko so Andrej Jelenc in drugi, ki so bdeli nad tem, da je tudi tokratna veslaška prireditev tako lepo uspela, potegnili črto, so ugotovili, da je bilo naposled preveslanih 650 krogov, kar pomeni 3575 kilometrov!

Glede na 10.000 evrov, ki so jih zbrali, pomeni, da je bil en krog s čolnom po Ljubljani slednjič vreden nekaj več kot 15 evrov, en preveslani kilometer pa skoraj tri. Vse te številke nakazujejo, da bo že naslednja prireditev, ki bo hkrati jubilejna, prav gotovo že spet rekordna.