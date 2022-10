Veselje, kot da bi presegli rekord (FOTO)

Štirinajst metrov in 10 centimetrov je znašala dolžina jabolčnega zavitka, ki so ga v četrtek s skupnimi močmi pripravili učenci 5. a in b. razreda OŠ Fužine in fužinskega doma starejših občanov (DSO). S tem sicer niso podrli lanskega rekordnega 21-metrskega, a zabave in veselja ob medgeneracijskem druženju kljub temu ni manjkalo.

Kot je povedal organizator tridnevnih dejavnosti Matija Puškarić iz DSO Fužine, so med torkom in četrtkom moči združili njihovi domski varovanci (teh je skoraj 200), otroci iz vrtca, učenci fužinske osnovne šole, dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana (BIC), svoje pa so prispevali tudi lokalni kmetje in posavska pridelovalka jabolk Darja Lapuh, ki je kot njihova stalna dobaviteljica jabolk za štrudelj in sok prispevala kar 300 kilogramov jabolk po izrazito sponzorski ceni.

Lupljenje domačih jabolk s pomočjo fužinskih šolarjev. FOTO: Dejan Javornik

Ličkanje koruze

Pogača. FOTO: Matija Puškarić

Prva dva dneva sta bila posvečena dejavnostim, ki jih opravljajo kmetje, ko dozori koruza. V torek so varovanci doma in tisti, ki k njim prihajajo v dnevno varstvo, z dijaki iz BIC na njivi kmeta Ceneta Pečarja na Ljubljanskem barju potrgali dozorelo koruzo. Pri tem opravilu ni manjkala živa glasba s harmoniko in pevci, za hrano pa so poskrbeli bodoči mladi peki iz BIC in varovanke doma – slednje so ponudile tudi tradicionalno pogačo.

Ruženje koruze. FOTO: Matija Puškarić

Naslednji dan je Lenart Dovč s starodobnim traktorjem in vozom na Fužine pripeljal koruzo in trgače, pridružili so se jim otroci iz Vrtca Pedenjped. Skupaj so ličkali koruzo in predstavili rohkanje (ročno ruženje koruze). Nekaj so je pospravili tudi v manjši kozolec v domskem atriju, ki so ga izdelali stanovalci doma.

Starodobni traktor in trgači koruze pred fužinskim domom upokojencev. FOTO: Matija Puškarić

Priprava soka in štrudlja

Najbolj zanimivo pa je bilo četrtkovo dopoldne. Po 16 letih najemanja so tokat prvič prešali jabolka v lastni preši. Ob zvokih domskih pevk so v nekaj urah iz posavskih jabolk sprešali za 150 litrov svežega jabolčnega soka.

Lupljenje domačih jabolk s pomočjo fužinskih šolarjev. FOTO: Dejan Javornik

Letošnji štrudelj ni presegel lanskega rekorda, saj si vodstvo doma zaradi možnega dežja miz ni upalo postaviti na prostem.

V jedilnici so medtem upokojenci počasi lupili jabolka za pripravo veleštrudlja. Ko jih je bilo treba naribati, se jim je pridružilo nekaj več kot 30 učencev dveh petih razredov OŠ Fužine. Vsak je od doma prinesel svoj predpasnik in večji ali manjši ribežen. Pred začetkom so stanovalcem družno zapeli pesem Adija Smolarja Na cesti nikdar nisi sam, vsi skupaj pa so zatem ob zvokih kitare zapeli še narodno Na planincah. Pri delu seveda ni manjkalo lažjih odrgnin (zlasti pri fantih), kljub temu pa so naribali vsa olupljena in neolupljena jabolka.

Učenki Hani so voščili za deseti rojstni dan s pesmijo Vse najboljše. FOTO: Dejan Javornik

Čez več metrov miz, prekritih s pomokanimi belimi prti, so spretne upokojenske roke ob nadzoru in pomoči vodje domske prehrane Ajke Ješelnik razvlekle pripravljeno testo. Preden so nanj nanesli jabolka in druge sestavine, so s pesmico Vse najboljše voščili učenki Hani, ki je svoj deseti rojstni dan praznovala prav na tej četrtkovi prireditvi (pozneje ji je organizator za darilo dal dvojno porcijo zavitka). Najstarejši domski udeleženki v čast, 98-letni Dolenjki Amaliji Cimperman, so skupaj zapeli V dolini tihi.

Usklajeno zvijanje

Vrhunec je bilo zvijanje štrudlja, saj so ga morali na štirinajstmetrski razdalji zavijati vsi naenkrat. Najbolj bučno pa je bilo, ko so merili njegovo dolžino. Puškarić je namreč obljubil nagrado tistemu, ki bo najbližje natančni izmeri. Še najbližje je bil učenec Alen, ki je pravo dolžino zgrešil le za tri centimetre. Za nagrado je dobil čokolado.

Usklajeno zvijanje. FOTO: Dejan Javornik

Pridne kuharice so štrudelj pred peko narezale na primerno dolžino in položile na velike pladnje. Ker ga je bilo tako veliko, so morale 40-minutno peko ponoviti kar dvakrat. In vsi domski oskrbovanci so ga še isti dan dobili za popoldansko malico.

Ponudba izdelkov

V pogovoru s stanovalci smo izvedeli, da se jim v fužinskem domu vedno kaj dogaja. Pri vhodu smo lahko občudovali lične vitrine z domskimi izdelki; poleg nakvačkanih punčk in drugih izdelkov spretnih upokojenskih rok so v njih tudi znamenito vino fužinčan pa razni likerji, grenčice, sokovi, kis, ajvar, mazila za kožo ...

Vitrina z izdelki pridnih fužinskih upokojenk. FOTO: Dejan Javornik

1410 centimetrov je bila dolga letošnja sladica.

Svoje domsko vino delajo že od leta 2005, pri čemer ne gre brez oskrbovanke, ki že dve leti zapored organizira trgatev na rodnem Goričkem v družinskem vinogradu, nakar grozdje sprešajo in ga ustekleničijo. In 10. novembra bodo tudi letos pripravili martinovanje. Minka Krnec nam je zatem razkrila, kako nastane zeliščna krema iz smilja. Pravi, da je treba vsak dan, kar 40 dni zapored, premešati mešanico smilja in olivnega olja, potem pa zmes precediti, dodati kokosovo maslo in čebelji vosek – krema je potem, pravi v šali, primerna tudi za pomlajevanje (pri upokojenkah blaži gubice, pri mlajših pa menda deluje preventivno na njihov nastanek). Njihove z ljubeznijo in skrbno roko narejene izdelke je mogoče tudi dobiti – ob vplačilu prostovoljnega prispevka za pokrivanje stroškov surovin in materiala.

Napotki izkušene gospodinje mlademu rodu. FOTO: Dejan Javornik

Sestavine jabolčnega zavitka Za več kot štirinajstmetrski štrudelj so porabili 10 kilogramov moke za pripravo testa, nanj pa nanesli 30 kilogramov naribanih jabolk, nekaj vrečk rozin, nastrgane limonine lupine in vaniljev sladkor. Pri 190 stopinjah Celzija so ga pekli 40 minut.