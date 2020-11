Veselita se prvega stavka 7-letne hčerke

»To je Mila. Mila je stara sedem let. In to je njen prvi stavek v življenju. Iz omejenega števila dvozložnih besed, ki jih zmore. Ni še popoln – ampak je!« je nedavno na družabnem omrežju facebook zapisala in objavila hčerin posnetek Barbara Hren, žena glasbenika in urednika Radia Ptuj Domna Hrena. Njuna Mila je drugačna, ker ji manjka delček kromosoma. »Posebna pa je, ker mogoče prav zaradi tega ne premore niti kančka zlobe,« pravi mamica Barbara. In doda, da je bila Mila pred šestimi leti prvi uradno znan primer s sindromom Koolen de Vries v Sloveniji.»V svetu jih je bilo takrat med 200 in 300. Kolikor nam je znano, so ...