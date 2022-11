Veseli mesec za javne uslužbence: vse to se jim bo izplačalo z oktobrsko plačo

Vlada in sindikati javnega sektorja so oktobra podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Dogovor zaposlenim v javnem sektorju prinaša dvig plač, višje nadomestilo za malico, za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda, pa še poračun regresa za letni dopust.

Dvig plače za 4,5 odstotka

Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru. Z oktobrsko plačo se usklajuje vrednost plačnih razredov za 4,5 odstotka. Ta dvig vsem zaposlenim v javnem sektorju, torej uslužbencem, funkcionarjem (poslanci, ministri, župani,sekretarji, sodniki, tožniki, ravnatelji, direktorji ...

Dvig malice na 6,15 na dan in poračun za september

Dogovor prinaša tudi višji regres za prehrano, in sicer se bo s sedanjih 4,94 evra povišal na 6,15 evra na dan. Vsi zaposleni v javnem sektorju so bili upravičeni do višjega nadomestila za malico že s septembrom, pri oktobrskih plačah pa bodo tako prijeli tudi poračun za malico za september.

Zvišanje je tako skoraj za četrtino, medtem ko bo za funkcionarje pomenilo skoraj 75-odstotno zvišanje, saj so za malico prejemali po 3,52 evra na dan.

Novembra tudi poračun za letni dopust

Ob oktobrski plači bodo javni uslužbenci z novembrskim izplačilom prejeli še poračun regresa za letni dopust, in sicer kaskadno. Letošnji regres za letni dopust jim je bil že izplačan, a bodo dobili poračun do višjega regresa, ki je določen glede na plačni razred zaposlenega, pri čemer bodo tisti nižje na plačni lestvici dobili več.

In sicer, do 24. plačnega razreda 300 evrov neto, uvrščenim med 25. in 30. plačnega razreda 250 evrov neto, do 35. razreda 200 neto, do 40. razreda 150 neto in do 50. plačnega razreda 100 evrov neto.