Vesela novica za zaposlene v javnem sektorju: na plači se bo poznalo že novembra

Predstavniki vlade in sindikatov so podpisali dogovor o dvigu plač v javnem sektorju. Prvi učinek bodo zaposleni občutili že ob novembrskem izplačilu oktobrskih plač, z aprilom se bodo plače znova zvišale.

Vlada in sindikati javnega sektorja so podpisali dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Dogovor zaposlenim v javnem sektorju prinaša dvig plač, višje nadomestilo za malico, za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda pa še poračun regresa za letni dopust.

Finančni učinek dogovora vladna stran ocenjuje na 611 milijonov evrov.

V skladu z dogovorom se s 1. oktobrom vrednost plačnih razredov zvišuje za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru. Večini v javnem sektorju se bodo nato plače dvignile še enkrat, in to s 1. aprilom prihodnje leto, takrat za en plačni razred, kar pomeni približno štiriodstoten dvig. Dogovor pa predvideva tudi višji regres za prehrano in za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda še poračun regresa za letni dopust.