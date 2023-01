Vesela novica za študente, država jim bo dala več

Ministrstvo za delo se je lotilo priprave novele zakona o subvencioniranju študentske prehrane, s katero nameravajo višino subvencije v dveh korakih dvigniti vsaj za en evro. Subvencija se bo 1. marca zaradi uskladitve z inflacijo dvignila za približno 35 centov, zatem pa bodo v noveli določili še višji znesek subvencije, ki bo najmanj 4,5 evra.

»To pomeni, da se bo subvencija letos dvignila za približno 30 odstotkov,« so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kot so zagotovili, se zavedajo, da se študentje v zadnjih dneh soočajo z nesorazmerno podražitvijo cen pri številnih ponudnikih subvencionirane študentske prehrane. Po njihovih navedbah aktualna višina subvencije za obrok študentske prehrane študentom nalaga čezmerna doplačila in s tem negativno vpliva na njihov gmotni položaj. Zato so začeli dejavno iskati rešitve.

Dvig višine subvencije

Poleg dviga višine subvencije bodo preučili tudi možnost za zakonsko omejitev najvišje možne cene študentskega obroka, so zagotovili. Ker se zavedajo dodatnih pomanjkljivosti trenutne ureditve, bodo prav tako preučili pogoje glede izvajanja razpisa in možnosti za zagotavljanje bolj kakovostnih in zdravih obrokov. Poleg tega se bodo zavzeli za prenovo trenutnega sistema tudi s spodbujanjem izgradnje novih javnih menz, ki bi na neprofiten način zagotavljale dostopne, kakovostne in polnovredne obroke vsem študentkam in študentom.

Hkrati znova poudarjajo, da je treba okrepiti nadzor nad ponudniki študentske prehrane, saj nekateri izigravajo sistem in ne spoštujejo predpisanih standardov. Za nadzor nad tem področjem je pristojna Študentska organizacija Slovenije, s katero se bodo v sredo zaradi zaznanih anomalij skupaj dogovorili glede okrepljenega inšpekcijskega nadzora nad ponudniki in doslednega sankcioniranja kršiteljev.

Spomnili so še, da bo s tem mesecem začel veljati nov znesek najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ki se bo predvidoma zvišal s 6,17 evra na približno 6,92 evra bruto.