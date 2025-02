Letošnje leto bo v mnogočem posvečeno nesrečni ljubezni med Veroniko Deseniško in Friderikom II. Celjskim. Mineva namreč 600 let, odkar je bila Veronika Deseniška utopljena na gradu Ojstrica pod Krvavico, v zdajšnji Občini Tabor v Spodnji Savinjski dolini. Najpomembnejša v zgodbi, predlagatelj znamke mag. Damir Žerič in oblikovalka Tina Pregelj Skrt FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav Prav tu pa je bila na zadnji januarski dan tudi prva letošnja prireditev v nizu dogodkov, posvečenih tej ljubezni in tragični smrti. Ta dan so namreč slovesno predali namenu novo slovensko poštno znamko, poklon Veronik...