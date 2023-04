Verniki vznemirjeni: pojočega župnika Tonija ne dajo

Čeprav v murskosoboški škofiji zelo primanjkuje duhovnikov, se tam vedno kaj dogaja. V začetku leta je vernike iz velikopolanske župnije Srca Jezusovega presenetila in razočarala odločitev priljubljenega župnika Borisa Tibauta, da zapusti duhovniške vode. Sledil je potres v beltinski fari sv. Ladislava, kjer sta župnik Boris Kučko in kaplan dr. Andrej Lažeta z blagoslovom škofa dr. Petra Štumpfa ukinila birmansko botrstvo, pred dnevi pa je največjo versko skupnost v Pomurju vznemirila novica o odhodu priljubljenega patra Tonija Brinjovca in minoritov iz župnije Marije Vnebovzete v Turnišču. Razočarani verniki so ustvarili spletno stran z naslovom Za obstoj patrov v župniji Turnišče in peticijo je podpisalo že več kot 600 podpornikov.

Župnija Marije Vnebovzete je znano romarsko središče.

Patri minoriti so župnijo Turnišče vodili od leta 2015, v ponedeljek, 20. marca, pa je provincialni minister p. Milan Kos sporočil soboškemu škofu, da iz župnije odhajajo. Kot razlog je navedel kadrovsko stisko: »Število bratov v naši provinci se je nepričakovano zelo hitro zmanjšalo (od leta 2015 do danes nas je 11 manj). Provinca zaradi tega ne more več zagotoviti treh patrov (kar je tudi najmanjše možno število bratov v samostanu), da bi lahko dobro nadaljevali to pastoralno delo.« Zaradi tega so na seji 23. februarja 2023 sprejel odločitev, da z 31. julijem 2023 vrnejo škofiji župnijo Marije Vnebovzete v Turnišču.

Patre minorite je povabil soboški škof dr. Peter Štumpf.

Za zavzeto delo se je škofija s škofom Petrom Štumpfom na čelu​ zahvalila Kosu in patrom, še posebno p. Toniju Brinjovcu, tako imenovanemu pojočemu župniku. »Teh osem let so v Turnišču delovali patri, ki so z vso gorečnostjo opravljali zaupano jim poslanstvo, vernikom širše okolice so bili vsak dan na razpolago za spoved in pogovor. Zadnji dve leti so patri oskrbovali tudi bolnike v soboški bolnišnici, predvsem v covidnih oddelkih,« je poudaril škof.

Gnojnica na škofa

»Odhod patrov minoritov iz župnije Turnišče je zame in za mnoge zelo težek in boleč. Pred osmimi leti sem jih zaprosil, da bi prišli v soboško škofijo. Zakaj prav oni? Zato, ker jih cenim kot zelo preproste, skromne in predane duhovnike bogu in Cerkvi. V sebi resnično gojijo duha sv. Frančiška. Že takrat je bila moja prošnja, da bi prišli v Turnišče, zanje veliko kadrovsko breme. V upanju, da bo nekako šlo, so vseeno prišli. Pri tem je bila sklenjena pogodba med škofijo Murska Sobota in Slovensko minoritsko provinco za dvajset let, z možnostjo prekinitve. Na žalost pa je njihova provinca v teh zadnjih letih utrpela velike personalne izgube. Zaradi tega se je vodstvo province odločilo, da trije njihovi člani zapustijo Turnišče. To je nepreklicna odločitev vodstva, saj gre za preživetje njihovega reda v Sloveniji, kar pomeni osredinjanje na prvotno karizmo sv. Frančiška: življenje v samostanu po njihovih redovnih pravilih. Kot krajevni škof sem dolžan to upoštevati in spoštovati in nimam nobenih pravnih kompetenc in moči, da bi vplival na njihove odločitve. Ker so papeško pravna družba, krajevni škof ni njihov ordinarij, temveč je to provincialni minister,« je še sporočil dr. Štumpf. Osebno krivdo za odhod patrov minoritov pa je zanikal.

8 let patri delujejo v Turnišču.

»Vse govorice in pisanja, da smo za odhod patrov iz Turnišča krivi jaz in drugi duhovniki, pomenijo lažnivo obrekovanje. Duhovnika za Turnišče bom moral vzeti neki župniji v soboški škofiji, ki bo prav tako, kot je sedaj turniška, vsa ogorčena, užaloščena, prizadeta in jezna. In tako se bo ponovil krog sovraštva ter se bo to še bolj razširilo med nami. In v interesu nekaterih je, da se v Cerkvi dela razdor. Imajo svoje računice in tokrat so turniški farani njihova žrtev. Če zanemarim vso gnojnico, ki se poliva po meni tudi zdaj zaradi razmer v turniški župniji, ter številne grožnje in podla obrekovanja, moram opozoriti, da se pri vsem tem najbolj omadežuje osebnost Boga, nebeške Matere Marije in romarsko svetišče ... Dolžnost vseh v Turnišču, tudi patrov minoritov, je, da ublažijo veliko duhovno škodo, ki je že nastala, in da preprečijo nadaljnje delitve, zmerjanje in sovraštvo,« je še zapisal očitno užaljeni škof Peter Štumpf in župljane pozval k molitvi za patre minorite in za novega turniškega župnika.