Verniki, pozor: to je pri maši znova mogoče

Slovenski škofje so v navodilih, ki veljajo od sobote, sklenili, da je dovoljeno zborovsko in ljudsko petje pri verskem bogoslužju. Cerkveno ljudsko in zborovsko petje je dovoljeno pod pogojem, da imajo vsi pevci maske in med seboj ohranjajo razdaljo 1,5 metra, razen med člani skupnega gospodinjstva.



V Katoliški cerkvi si zelo prizadevajo, da tudi po končani epidemiji neokrnjeno delujejo vsi cerkveni mešani, mladinski in otroški zbori ter vse vokalno-instrumentalne skupine. Zato pozivajo vse župnike in zborovodje, da vzdržujejo redne stike s svojimi pevci in pričnejo skupne vaje ob spoštovanju vseh predpisanih preventivnih ukrepov.







Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: