Vera Granfol je naj učiteljica globalnega učenja

Dejan Kokol, ravnatelj OŠ Gornja Radgona, je z velikim veseljem in ponosom sporočil, da je njihova učiteljica Vera Granfol zmagovalka na natečaju za najboljšo učiteljico oz. najboljšega učitelja globalnega učenja Slovenije za leto 2021, ki ga je letos prvič razpisalo Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje s sedežem v Ljubljani.

Vera Granfol je s predstavitvijo dobre prakse dokazala, da pristop globalnega učenja kompetentno in kontinuirano vpeljuje v svoje poučevanje ter s tem svoje učence spodbuja k aktivnemu globalnemu državljanstvu. Že več let sodeluje v Klubu učiteljev in učiteljic globalnega učenja.

Priznanje je odlična spodbuda in podpora za nadaljevanje globalnega poučevanja.

Ne nazadnje je v šolskem letu 2019/20 z učenci izvedla nadvse uspešno in odmevno akcijo Bodi nežen, planet ti bo hvaležen ter na ta način opozorila na nujnost globalne ozaveščenosti in proaktivnega delovanja za zaščito okolja in narave. Prijavo je podkrepila z osebno predstavitvijo v obliki kratkega videoposnetka, ki ga je posnel učitelj Damijan Sovec. Dodano vrednost je prispevala tudi predstavitev vseh že izvedenih aktivnosti/projektov šole na omenjenem področju.

»Prispevek učiteljice Vere Granfol in prejeto priznanje za najboljšo učiteljico globalnega učenja, z denarno nagrado v višini 1000 evrov, je odlična spodbuda in podpora za nadaljevanje globalnega poučevanja. Veri so nagrado podelili na letošnji nacionalni konferenci globalnega učenja. Kot ravnatelj šole in sociolog se pridružujem mnenju, da je vloga učiteljev in šole ključna pri spodbujanju mladih, da postanejo aktivni in po svojih močeh prispevajo k oblikovanju bolj pravične, odprte in trajnostne družbe, izjemnega pomena. Z načinom poučevanja, ki mlade pripravlja na vsakodnevne izzive in vprašanja, s katerimi se soočamo na lokalni in globalni ravni, ter jim pomaga razumeti, kako naše odločitve vplivajo na življenja drugih in na prihodnost našega planeta, bomo pripomogli k boljšemu jutri za vse nas. Učiteljici iskreno čestitamo in se ji zahvaljujemo za vse njeno aktivno udejstvovanje in delovanje na področju globalnega poučevanja. Hkrati ji želimo, da bo to odlična popotnica za nadaljnje delovanje in poučevanje,« je poudaril Kokol.

Niti po koncu 100-dnevnega projekta z istimi majicami in kavbojkami niso in ne bodo pretiravali z oblačili.

Iz Društva Humanitas so sporočili, da je letos najboljša učiteljica globalnega učenja »skupaj z desetimi učenci sto dni nosila ista oblačila, vsak dan. Obljubila je, da bo v prihodnosti prepričala vsaj še sto učencev in deset učiteljev, da sprejmejo izziv.«

S svojim delom ter z inovativnimi, a hkrati preprostimi aktivnostmi svoje učenke in učence spodbuja k razmisleku o okoljskih in družbenih vprašanjih ter njihovi povezanosti, pa tudi h konkretni akciji – s svojim zgledom jim kaže, kako lahko z majhnimi koraki dosežemo velike spremembe, so sporočili.

«Naša projektna skupina podpira uporabo obnovljivih virov energije in ne moremo razumeti dejstva, da država še vedno subvencionira fosilna goriva bolj kot obnovljive vire energije. Naše sporočilo glede potrošniške miselnosti je Manj je več.

Imejmo spoštljiv odnos do svojih oblačil, pravijo sodelujoči v projektu.

Kupujmo preudarno. Naj bo kakovost nad količino. Imejmo spoštljiv odnos do svojih oblačil. Že en korak šteje. Tudi ko ne bomo več vsak dan v istih oblačilih, si bomo prizadevali za zmanjševanje količine odpadkov, za zmanjševanje ogljičnega in vodnega odtisa. Aktivno bomo opozarjali na nujnost podnebnih sprememb. Mladostniki, ki bodo še naprej opozarjali na brezbrižen odnos do planeta, si želijo živeti v zdravem in prijaznem okolju,« je povedala naj učiteljica mentorica in dodala, da udeleženci akcije niti po koncu 100-dnevnega projekta z istimi majicami in kavbojkami niso in ne bodo pretiravali z oblačili.