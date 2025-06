Veljaki Svobode nazdravljali z vinom, Jelka Godec pa v zrak: Darko, lahko te je sram (FOTO)

»Vzgoja se začne doma, z varstvom in učenjem se kombinira v vrtcu, nadaljuje v šoli ... pa ogromno druženja, igre, gibanja, ustvarjalnosti ...« je poslanec Gibanja Svoboda zapisal ob fotografijah z otvoritve vrtca v Puconcih. Kot je dodal, so se skupaj z otroki in vzgojitelji razveselili nove pridobitve – velikih in svetlih prostorov ter zunanjih površin za igro.

Mnogi pa so se obregnili ob prizore, ko so Darko Krajnc in njegovi strankarski kolegi ob tej priložnosti v športni dvorani nazdravili z vinom, kljub temu da so bili pred meseci odločno proti uživanju alkohola v šolskih prostorih – tudi v času, ko v šolah pouka ni.

Godec na nogah, Svoboda pa: Šlo je za večnamensko dvorano

Poslanec je komentatorjem pod objavo pojasnjeval, »da se, tako kot tu, marsikje v dvoranah čisto legalno izvede pogostitve« ter da so to v manjših krajih običajno tudi edini prostori za izvedbo prireditev. To pa je razjezilo poslanko SDS Jelko Godec. »Darko Krajnc, oprosti, lahko te je sram. Tvoji kolegi poslanci so nas na odboru zaradi takih in podobnih izjav 'kamenjali'. Zdaj pa praviš, da je to legalno in vse ok?!« je zapisala in dodala, da so njih predlog spremembe zakona na odboru z »gnusom zavrnili«.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Gibanje Svoboda. »Poudarjamo, da dogodek ni potekal v šolskem prostoru, temveč v večnamenski dvorani, ki služi širši lokalni skupnosti za različne javne dogodke. Šlo je za kulturno obeležitev, namenjeno odrasli javnosti, brez kršitev pravilnikov,« odgovarjajo v največji vladni stranki.