Veliko srce velike šampionke: Garnbretova bo velikodušno pomagala Sloveniji

Poplave, ki smo jim bili deležni v teh dneh, so pretresle številne znane osebnosti. Nekatere so se morale z njimi tudi neposredno spopasti, npr. radijec Uroš Bitenc in glasbenik Dejan Dogaja. Številne znane osebnosti so že ponudile pomoč. Pridružila se jim je sedaj tudi slovenska plezalna šampionka Janja Garnbret, ki je s svojo potezo navdušila.

Garnbretova se je odločila, da bo dala denarno nagrado, ki jo je v teh dneh osvojila na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju, v celoti v dobrodelne namene. Namenila jo bo ljudem iz Koroške, ki so jih prizadele poplave. Iz Koroške sicer prihaja tudi ona.

Koroška je bila v teh dneh še posebej v težki situaciji. S poplavami na tem območju se je morala soočiti tudi naša sodelavka, saj prihaja od tam.

Garnbretova verjame, da bomo splezali iz te krize

»Težko je od daleč spremljati dogajanje v Sloveniji, sploh na najpomembnejšem dogodku moje sezone. Če že ne morem biti doma, lahko vsaj s tem, ko za obnovo in pomoč ljudem namenim svojo nagrado, pomagam po svojih močeh. Koroška je moj dom, v poplavah pa je zelo nastradala. Številni so v stiski, zato me veseli, da se je k donaciji pridružil tudi Allianz in podvojil vsoto. Vsaka malenkost, ki jo lahko v teh trenutkih naredimo, šteje veliko. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi splezali iz te krize,« je dejala plezalna šampionka. Garnbretova je sicer v teh dneh na svetovnem prvenstvu osvojila zlato in srebrno medaljo.

Donacijo je pokomentiral tudi direktor Allianz Slovenija, Mladen Rašeta. »Slovenijo je zadela naravna katastrofa, ki vpliva na vse. Koroška je eno najbolj oškodovanih območij, zato pri odločitvi, da podvojimo Janjino velikodušnost, nismo oklevali. Želimo si, da pomoč v čim krajšem času pride v prave roke,« je dejal.