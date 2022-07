Veliko pridobitev blagoslovil upokojeni škof

Krajani Leskovca pri Ljubečni, z domačinko Ivanko Mirnik, ki ima izletniško kmetijo Mirnik, so se pred dnevi razveselili pravkar dograjene kanalizacije, novega vodovoda in asfaltirane ceste. Ob tem je Mirnikova skupaj s celjskim podžupanom Vladimirjem Ljubekom ter upokojenim celjskim škofom, monsinjorjem Stanislavom Lipovškom, slovesno prerezala trak, veselje s krajani, ki niso skrivali zadovoljstva nad novimi pridobitvami kraja, pa so delili župnik župnij Šmartno v Rožni dolini in Ljubečne Janko Ivančič, nekdanji dekan v Novi Cerkvi Alojz Vicman in vojniški župnik Anton Perger.

Ivanka Mirnik in celjski podžupan Vladimir Ljubek sta prerezala trak. Fotografiji: osebni arhiv

»Zelo sem vesel, da ste me povabili na današnjo otvoritveno slovesnost, ki mi daje vedeti, da vam zaključena gradbena dela v vašem kraju res veliko pomenijo. Zadovoljstvo krajanov je najlepša nagrada za naš trud, ki nam daje veliko spodbudo tudi za druge projekte, ki jih še imamo v načrtu. Manjkajoči odsek kanalizacije, ki je tukaj pri vas že zgrajen, bo sicer na objekte priključen šele jeseni, že zdaj pa se lahko varno vozite po novo asfaltirani cesti, ki je bila vaša dolgoletna želja. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija je obnovilo tudi vodovodno omrežje, kar je prav tako zelo pomembno za nemoteno preskrbo s pitno vodo, ki zaradi globalnega segrevanja zemlje ni več sama po sebi umevna. V Celju nam pitne vode na srečo ne primanjkuje, v nekaterih delih Slovenije in ponekod v tujini pa je zaradi pomanjkanja postala zelo dragocena dobrina,« je ob tem poudaril celjski podžupan Vladimir Ljubek.

Gradnja manjkajoče kanalizacije je velik evropski projekt, ki ga Mestna občina Celje izvaja skupaj z občinama Štore in Vojnik. Ocenjen je na 7,5 milijona evrov in je sofinanciran z evropskim denarjem.

»Če zelo na kratko opišem, bomo na območjih znotraj aglomeracij, kjer javna kanalizacija še ni v celoti zgrajena, v vseh treh občinah zgradili 26.760 metrov nove javne komunalne infrastrukture, 16 črpališč in na novo priključili 608 objektov za 2181 ljudi. Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. S tem bomo obvarovali okolje, ohranili vire pitne vode in zagotovili boljše življenjske ter sanitarne razmere,« je še napovedal. Celjska občina je v zadnjih letih, s pomočjo evropskega, državnega in občinskega denarja uresničila veliko pomembnih projektov, ki prebivalcem lepšajo življenje. Ob tem pa se je Ljubek zahvalil tudi Ivanki Mirnik, ki je poskrbela za krajšo slovesnost in je s svojo dobro voljo in pozitivno energijo duša tega kraja.