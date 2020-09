Veliko odpuščanje v Postojnski jami

Posledice koronakrize so pričakovano zadele tudi postojnski turizem. V Postojnski jami se po pisanju Primorskih novic že pripravljajo na program razreševanja presežnih delavcev, saj imajo nameravajo iz poslovnih razlogov odpovedati pogodbo 60 delavcev. 12 so jih že odpustili. V podjetju je trenutno 174 zaposlenih.



Obisk Postojnske jame je odvisen predvsem od tujih gostov, teh pa je bilo v zadnjih mesecih izredno malo. Po pisanju Primorskih novic so razlog za odpuščanje skoraj 80-odstotni padec obiska in neobetavni prihodnji meseci.



Manjše število obiskovalcev je na skoraj vseh turističnih točkah. Med njimi tudi v Kobilarni Lipica, kjer pa odpuščanje zaposlenih še ni predvideno.