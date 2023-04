Veliko noč obeležujejo pravoslavni kristjani

Teden dni po katoliških in evangeličanskih vernikih danes veliko noč obeležujejo še pravoslavni kristjani. Danes zjutraj in dopoldne bodo imeli po pravoslavnih cerkvah slovesno velikonočno liturgijo. Patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije je v poslanici ob prazniku pozval k molitvi za mir v Ukrajini in Srbiji.

V velikonočni poslanici je patriarh Porfirije Perić poudaril, da je napredek, ki ga prinaša današnji čas, potreben, še bolj pomembno pa je duhovno zdravje ljudi, »tista močna, občestvena vera, ki osmišlja celotno bivanje«.

Vstali Kristus po njegovih navedbah opominja, »da je naš življenjski trud blagoslovljen in ploden le, če temelji na skupni veri in vsem, kar iz nje izvira, na molitvi, na ljubezni in upanju«. »Šele ko bo Kristus na prvem mestu, bo vse na svojem mestu,« je zapisal.

Dotaknil se je tudi aktualnih družbenih in političnih vprašanj in med drugim pozval k molitvi za mir v Ukrajini ter k ohranitvi Kosova in Metohije kot dela Srbije. »Nadškofje in verno ljudstvo Srbske pravoslavne cerkve smo trdnega mnenja, da je odtujitev Kosova in Metohije od Srbije neposredno ali posredno nesprejemljiva,« je zapisal.

Pozval je še, naj se napredek družbe, »predvsem pa narodna vzgoja in kultura, gradita na evangeljskih temeljih, na katerih sta bili ustvarjeni«.

Sedemdnevni post

Pravoslavni verniki se na veliko noč pripravljajo s sedemtedenskim postom, med katerim v ospredju ni zgolj odrekanje hrani, ampak tudi odrekanje slabim dejanjem, poudarek je na molitvi.

Osrednje velikonočno praznovanje so začeli v petek, ko so v cerkvah z oltarja med ljudi simbolično prenesli Kristusov grob. Danes zjutraj bo v pravoslavnih cerkvah slavnostna liturgija s procesijami. Osrednje bogoslužje bo ob 8.30 v ljubljanski pravoslavni cerkvi. Velikonočna bogoslužja z mašami bodo tudi v ponedeljek in torek dopoldne.

Skupaj s pravoslavnimi verniki v Sloveniji veliko noč danes praznujejo pravoslavni verniki v Črni gori, Severni Makedoniji, Rusiji in Gruziji, pa tudi v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Nekatere druge pravoslavne cerkve pa so sprejele Milankovićev koledar in so enako kot katoliki in evangeličani veliko noč praznovale 9. aprila.