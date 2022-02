Veliki premiki: Robert Golob prehitel Pahorja, Gibanje Svoboda bi premagalo SDS

Februarska javnomnenjska raziskava Mediane za RTV Slovenija je pokazala, da bi trenutno med strankami, ki so napovedale udeležbo na aprilskih parlamentarnih volitvah, dobil največ glasov Gibanje Svoboda Roberta Goloba (20,2%), SDS bi bil drugi (15%), tretja pa Levica (7%).

Več kot polovica vprašanih (51 odstotkov) delo vlade ocenjuje kot negativno oziroma zelo negativno, 23,7 odstotka vprašanih ga ocenjuje s srednjo oceno. Pozitivno oziroma zelo pozitivno pa delo vlade ocenjuje 23,5 odstotka anketiranih.



Na vrhu lestvice ocen dela politikov je po podatkih omenjene raziskave Robert Golob, ki je prehitel predsednika republike Boruta Pahorja. Na tretjem mestu je predsednik državnega zbora Igor Zorčič in na četrtem predsednica stranke SD Tanja Fajon, poroča MMC RTV Slovenija.

Na vprašanje, katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile volitve jutri (upoštevali so trenutne parlamentarne in neparlamentarne stranke, ki so dobile vsaj odstotek glasov na zadnjih volitvah), bi največ oziroma 18,5 odstotka anketirancev podprlo stranko SDS . SD bi podprlo 9,1 odstotka volivcev, Levico 8 odstotkov, LMŠ 6 odstotkov, NSi 4,5, SAB pa 3,1 odstotka.

Gibanje Svoboda bi premagalo SDS

Na aprilskih parlamentarnih volitvah pa bodo poleg zdajšnjih parlamentarnih in neparlamentarnih strank sodelovale tudi nove stranke, ki niso sodelovale še na nobenih volitvah. V tem primeru bi bila podpora strankam precej drugačna.

Tako je Mediana pokazala, da bi Stranki Gibanje Svoboda, ki jo vodi Robert Golob, svoj glas namenila nekaj več kot petina anketirancev oz. 20,2 odstotka. SDS bi podprlo 15 odstotkov vprašanih, Levico sedem odstotkov, SD 6,6 odstotka, LMŠ 5,2 odstotka, NSi 4,9 odstotka, Stranko Aleksandre Pivec Naša dežela pa 4,2 odstotka.

Mediana je raziskavo izvedla med 31. januarjem in 3. februarjem na vzorcu 1030 anketiranih.