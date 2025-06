Velike težave Elektra Ljubljane, zapleta se s položnicami gospodinjstev

Nekateri odjemalci elektrike, ki električno energijo prejemajo prek dobavitelja Gen-I, so v teh dneh zaskrbljeno opazili, da še niso prejeli mesečne položnice za maj. Bralka Jadranka nas je obvestila, da je prejela sporočilo Gen-I, v katerem je bilo navedeno, da jim Elektro Ljubljana ni pravočasno posredoval obračunskih podatkov za izstavitev položnice za elektriko, zaradi česar bodo nekatera gospodinjstva prejela pozneje račun.

Z Elektra Ljubljana so nam v uredništvo poslali pojasnilo z večplastnim ozadjem teh zamud.

Zamik pri izstavitvi računa za maj 2025. FOTO: Zaslonski posnetek

Novi sistem obračunavanja prinesel tehnične in sistemske izzive

Kot so pojasnili z Elektra Ljubljana je zamuda posledica uvajanja nove metodologije za obračunavanje omrežnine, ki temelji na 15-minutnem spremljanju porabe. Gre za t. i. naprednejši sistem, ki naj bi spodbujal učinkovitejšo rabo električne energije in aktivnejši odjem, vendar s seboj prinaša zahtevnejše informacijske in tehnične postopke.

»Z veljavo nove metodologije za obračunavanje omrežnine, ki je določana v Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje in spodbuja naprednejšo obliko obračuna omrežnine in aktivnega odjema, smo prišli na zahtevnejši način obračuna, tako za razumevanje kot sistemsko. Pri uporabniku sistema, ki ima merilno napravo, ki evidentira 15-minutne meritve porabe električne energije, obračun temelji na zajemu 15 -minutnih podatkov, pri tem na merilnih mestih zaznavamo nekaj težav,« so nam pojasnili.

Kje vse se zatika?

S podobnimi težavami se srečujejo po celotni Sloveniji. Vzroki, zakaj za nekatere merilne točke ne posredujejo pravočasno podatkov pa so (navajamo dobesedno)

»• velike dopolnitve k Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, saj moramo spremembe najprej podpreti informacijsko, šele nato lahko posredujemo dobavitelju obračunske podatke.

• Nedelujoča daljinska komunikacija - števec, ki uporablja PLC tehnologijo za komunikacijo. V teh primerih takoj napotimo elektromonterja, da preveri komunikacijo s »podatkovnim zbirateljem podatkov« (t.i. DC) nameščenim v transformatorski postaji in njegovo delovanje oziroma prisotnost morebitnih motenj (vzrok nedelovanja je navadno na PLC komunikaciji in ne na števcu). V primeru motenj izvedemo analizo, in sicer z iskanjem frekvenčnih motenj v omrežju, kar pa je zamuden postopek. Za vsako merilno mesto, kjer imamo vzpostavljeno daljinsko komunikacijo in le-ta ne deluje, moramo mesečno ročno zagotoviti odčitek za potrebe mesečnega obračuna. Prioritetno poskušamo za vsako nedelujočo daljinsko komunikacijo napako odpraviti, žal pa vedno ne gre, saj se imamo opravka z zapletenim postopkom iskanja frekvenčnih motenj v omrežju oz. pri odjemalcih, ki so vzrok nedelovanja PLC števca.

• Srečujemo se tudi z nedostopnimi merilnimi mesti, kar pomeni, da ne moremo odčitati podatkov s števca.

• V primeru, da stranka presega svojo priključno moč, se obračun ne izdela avtomatsko.

• Uporabniki, ki so na akontacijskem načinu obračuna in so jih dobavitelji prijavili na neakontacijski način, kar pomeni, da mora (dobavitelj ali stranka) javiti vsak mesec stanje števca in to ne javi, se obračun ne izdela. Takšna merilna mesta kasneje prestavimo nazaj na akontacijski način obračuna.

• S strani dobavitelja prejmemo napačno ali nepopolno dokumentacijo npr. za spremembo plačnika.«

Na območju Elektra Ljubljana trenutno obračuni še niso izdelani za 204 merilna mesta z gospodinjskim odjemom.

