Velike spremembe za Slovence: tako bomo vozili po novem

Ena izmed sprememb je znižanje kazni za prehitre voznike.

Zvišujejo se kazni za telefoniranje med vožnjo in parkiranje na mestih za invalide.



Zakon uvaja možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju.

Spremembe za lahka motorna vozila (tudi invalidski vozički, skiroji in rolke na električni pogon).

Nekatere druge spremembe

Z 11. avgustom bo začel veljati novi zakon o pravilih cestnega prometa, ki prinaša nekatere spremembe in bo spremenil način, kako Slovenci vozimo.Kazni za prekoračitev hitrosti pri omejitvi 50 kilometrov na uro (na cestah v naselju):– do 10 kilometrov na uro: 40 evrov (prej do 5 km/h),– 10 do 20 kilometrov na uro: 120 evrov (prej 250 evrov),– 20 do 30 kilometrov na uro: 250 evrov (prej 500 evrov),– 30 do 40 kilometrov na uro: 500 evrov,– 40 do 50 kilometrov na uro: 750 evrov (prej pri prekoračitvi 30 do 50 km/h 1000 evrov).Kazni se znižujejo tudi pri omejitvi 90 kilometrov na uro ter na hitrih cestah in avtocestah.Globa in število kazenskih točk za uporabo mobilnega telefona med vožnjo se zvišata z 80 na 250 evrov in tri kazenske točke.Za tiste, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji), se kazen za neupravičeno uporabo mobitelov, slušalk in drugih naprav med vožnjo dvigne s 40 na 120 evrov.Globa za kršitev prepovedi ustavljanj ali parkiranja na označenem parkirnem mestu za invalide se z 80 zviša na 200 evrov.Novi zakon ločuje neplačilo parkirnine na urejenih parkiriščih in neupravičeno parkiranje drugod. Najvišja postavljena kazen v primeru neplačanega parkiranja na urejenem parkirišču je lahko največ 40 evrov.Novo pravilo določa, da je vozniku, ob rdeči luči na semaforju, ki mu je dodan prometni znak za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju, dovoljena vožnja desno ob rdeči luči na semaforju, vendar le, če je smer prosta.Vozniki teh vozil bodo morali voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, bodo lahko vozili ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro.Voznik in potnik na kolesu in lahkem motornem vozilu, razen voznik invalidskega vozička na motorni pogon, morajo imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.Strožja obravnava neupoštevanja pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo za spremstvo in v spremstvu. Kazen za priključitev intervencijskemu vozilu se dviguje z 80 na 300 evrov.Določena je primerna bočna razdalja 1,5 metra pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih konstrukcijska določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro.​Razširjajo se nekatera pooblastila občinskih redarjev in cestninskih nadzornikov, npr. nadzor prepovedi vožnje v križišče pri zeleni luči na semaforju.Zniža se meja, do katere morajo otroci sedeti v otroških sedežih oziroma jahačih z dosedanjih 150 centimetrov na 140 centimetrov višine ali 36 kilogramov telesne teže. Po novem je dovoljuje, da se 140 centimetrov velik otrok brez stolčka že lahko vozi na sovoznikovem sedežu.Policisti so dobili več možnosti, kdaj jim zaradi narave dela ni treba spoštovati cestnoprometnih predpisov: v primerih, neposredno povezanih z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov, kot je na primer varovanje življenj tajnih sodelavcev. Ta novost velja tudi za uslužbence Sove in obveščevalno-varnostne službe.Darsovi cestninski nadzorniki so dobili dodatne pristojnosti glede ugotavljanja in sankcioniranja cestnoprometnih prekrškov na avtocesti: vožnja po napačnem pasu, neupravičeno ustavljanje, pešci na avtocesti, zimska oprema, prehitevanje tovornjakov, varnostna razdalja ...V primeru vožnje s potečenim vozniškim dovoljenjem kategorije, za katero je potreben zdravniški pregled ali potrdilo o dodatnem usposabljanju, se vozilo avtomatsko odvzame.V primeru zapuščenih vozil je sedaj dovoljen poseg v takšno vozilo, z namenom pridobivanja identifikacijske številke in izsleditve zadnjega lastnika.