Velika žalost v slovenjgraški bolnišnici: Umrla je prečudovita zdravnica

V slovenjegraški bolnišnici žalujejo, zapustila jih je zdravnica anesteziologinja Marija Komar Cesar, ki je bila znana po tem, da je za lajšanje bolečin uporabljala različne metode, tudi akupunkturo.

»Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustila prim. mag. Marija Cesar Komar, dr. med., anesteziologinja in dolgoletna vodja protibolečinske ambulante Splošna bolnišnica Slovenj Gradec. Ohranili jo bomo v lepem in trajnem spominu,« so zapisali.

Za zdravnico žalujejo tudi njeni kolegi. »Danes je zelo slab dan. Danes je umrla moja mentorica, prečudovita zdravnica do konca posvečena medicini, lajšanju bolečine ... prim. mag. Marija Cesar-Komar dr. med - algologinja, akupunkturologinja ... pionirka bolečinske medicine. Pogrešala bom njeno čezmejno energijo, nasmeh in ljubezen do sočloveka. Velika učiteljica, velika zdravnica, velika mentorica, velika, velika ženska, velika duša in ogromno srce. Draga Maja, počivaj v miru. Tvoj nasmeh, energijo in voljo do življenja ne bom nikoli pozabila. Nadaljujem kot zdravnik in človek po tvoji poti …,« je na Facebooku v sredo zapisala Božena Jerkovič Parač, dr. med. spec. anast., reanim. in perioperativne intenzivne medicine, ki je žalostno vest delila z uporabniki družbenih omrežij.