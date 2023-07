Velika verjetnost toče v Sloveniji: poglejte, kje grozi (VIDEO)

Mesto La Chaux-de-Fonds v Švici je danes dopoldne prizadelo silovito neurje. Po poročanju tujih medijev ni trajalo dolgo, a so bili sunki vetra tako močni, da je odkrivalo celo strehe. Priče poročajo o razmetavanju uličnega inventarja ter o številnih poškodovanih in uničenih vozilih.

Še pred poldnevom je tudi Agencija RS za okolje (Arso) javnost seznanila, da so se nad zahodno in srednjo Evropo že začele pojavljati plohe in nevihte, v zahodnih Alpah tudi neurja: »Nad severno Italijo bodo prav tako nastajale močnejše nevihte, ki bi se lahko v drugi polovici dneva razširile nad severno Slovenijo.«

Nekaj pred 15. uro so prižgali še alarm za točo – velika verjetnost zanjo je bila na Dolenjskem, v Ljubljani z okolico in Spodnjem Posavju.

Razmere okoli 14.30. FOTO: Arso

Kaj nas čaka jutri

Obeti niso najboljši niti za torek: »Slovenijo bo v torek čez dan najverjetneje prešlo več nevihtnih sistemov, saj se bo nestabilnost ozračja ob močnem vetru hitro obnavljala. Zaradi bližine fronte se lahko predvsem nad severno polovico države obnavljajo nevihte, ki lahko prinesejo dolgotrajnejše nalive.« Zaradi pričakovanega dogajanja je celotna Slovenija odeta v rumeno opozorilno barvo.