Velika sobota: blagoslovi jedi na daleč in iz avta

Slovenski škofje v poslanici pozvali k ohranitvi upanja

Kot so zapisali katoliški škofje, v moči velike noči Slovenci hodijo od postaje do postaje mejnikov - enkrat v blagodejnosti, drugič v preizkušnjah -, da bi ohranili življenje in mladim omogočili dostojno prihodnost.



»Zaradi neuničljivega upanja smo se pred 30 leti odločili za samostojno Slovenijo«, zdaj pa že dobro leto »premagujemo velike težave zaradi epidemije novega virusa«. »Kaj nas še čaka, ne moremo vedeti. Eno je gotovo: dobrotnost, solidarnost in služenje, ki jih hvaležno občudujemo pri varuhih zdravja in blagostanja, molitve in bogoslužij, še zmeraj hodijo med nami kot angelski znanilci vstajenja. Ti dobrotniki nam ohranjajo upanje,« so zapisali.

Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in tistim, ki živijo v tujini, so voščili blagoslovljeno veliko noč, pri tem pa še posebej izpostavili bolne in trpeče.

Za veliko soboto, ki je dan pred veliko nočjo, je značilno prinašanje velikonočnih jedil k blagoslovu v cerkev. Zaradi protikoronskih ukrepov jih verniki danes ne bodo prinesli v cerkev. Tudi velikonočne vigilije bodo brez navzočnosti vernikov.Velika sobota je v Katoliški cerkvi dan celodnevnega čaščenja Jezusa v grobu, kamor so ga simbolično prenesli po smrti na veliki petek. Na veliko soboto verniki obiskujejo njegov grob v cerkvah, čez dan pa v njih potekajo blagoslovi velikonočnih jedil.Zaradi ukrepov proti širjenju epidemije obiskovanja groba danes ne bo, prav tako ne množičnih blagoslovov jedil. Bo pa RTV Slovenija ob 15. uri na prvem programu prenašala blagoslov jedil iz mariborske stolnice. V nekaterih župnijah bodo omogočili vernikom, da pripeljejo jedila k blagoslovu v avtomobilu.Velikonočno vigilijo oz. bedenje, ki poteka na veliko soboto, bodo duhovniki danes opravili ob 18. uri sami v zaprtih cerkvah. Iz ljubljanske stolnice jo bo ob 18.30 prenašal Radio Ognjišče. V baziliki svetega Petra v Vatikanu se bo velikonočna vigilija začela ob 19.30.Slovenski škofje so v velikonočni poslanci spomnili, da se država že več kot eno leto srečuje z epidemijo, ob tem pa pozvali k ohranitvi upanja. Verujejo namreč, da se vse preizkušnje na koncu stekajo v "Kristusovo zmago nad smrtjo", kar je tudi osrednje sporočilo velike noči.